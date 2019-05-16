Госавтоинспекция сегодня и в выходные проведет массированную отработку автодороги Р23 Минск — Микашевичи в пределах Минского, Слуцкого, Солигорского и Узденского районов. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

«Особое внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров, в особенности детей, выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Пресекаться будут и нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами», — рассказал Сергей Чеботарев.

Наряды ДПС будут выставлены в местах, где чаще всего фиксируются нарушения правил и аварии. Массированная отработка автодороги Р23 продлится до позднего вечера 19 мая.

БЕЛТА.