Спасатель и коллекционер

У этого молодого парня пока нет наград, громких подвигов и званий. Есть в нем другое – душевность, ответственность и любовь к Родине и родной земле. Итак, знакомимся – водитель ПАСП №14 д. Курганье Смолевичского РОЧС Дмитрий Александрович Шишко.

Уже с порога дома, где Дмитрий живет вместе с родителями, сестрой и бабушкой, становится понятно: здесь живут простые трудолюбивые люди.

Дима – первый помощник в домашних делах. Его отец Александр Александрович служит водителем конвойной службы, в органах внутренних дел с 1995 года. С детства Дима помнит, что папа не очень много времени мог проводить с родными: ответственная работа и днем, и ночью. Он очень хотел быть похожим на отца и, окончив школу, отслужил в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Через два дня после демобилизации пошел устраиваться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Дима с радостью показывает небольшие владения их семьи: дом и приусадебный участок, на котором многое сделано своими руками.





— Я, наверное, не очень современный, — говорит молодой человек. — Не тянет меня в IT-сферу, шумные ночные клубы и вечеринки. Я люблю работать на земле, что-то строить, благоустраивать свой дом. Наверное, это у меня от бабушки Анны Ильиничны. Она родилась и выросла в деревне Хотеново нашего района. После свадьбы с моим дедом Александром Андреевичем они своими руками построили дом и переехали в Смолевичи. В бабушкином доме в деревне сейчас живет мой дядя, и мы также часто бываем и там. Эти места для меня по-настоящему родные.

В доме у семьи Дмитрия — коллекция старины. Такое увидишь только в музее: предметы домашнего обихода, посуда, хозяйственная утварь, которой более ста лет. Дима бережно берет в руки каждый предмет и увлеченно рассказывает историю появления его в их домашнем музее.

— Коллекцию эту начал собирать мой отец лет десять назад. Самые первые экспонаты – из родного дома моей бабушки. Ей они достались от ее бабушки. Многие интересные вещи просто отдавали люди: для них это просто старые, ненужные, часто сломанные вещи, а для нас – предмет старины, в котором живет история. Каждую вещь папа реставрировал и приводил в порядок. Рядом с ним и я с сестрой увлекся историей своей малой родины.

Одно из любимых занятий Дмитрия и его бабушки Анны Ильиничны – пересматривать старый семейный альбом. Многих людей на пожелтевших фотографиях Дмитрий не знает. Анна Ильинична помнит всех. И подробно рассказывает, кто с фото смотрит на собеседника. Бабушка гордится своим внуком: бережно хранит вырезанные из газет заметки о нем и о своей семье. Из последних – благодарность от родственников пожилой женщины, которой Дмитрий оказал своевременную помощь при проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе: у хозяйки дома случился инсульт, Дима вовремя оказался рядом, вызвал скорую помощь и не оставлял женщину до приезда медиков, а позже навещал ее в больнице.

— Я очень люблю свою семью и свой дом. Стараюсь делать жизнь своих родных счастливее, окружать их заботой и вниманием. Хочу, чтоб они знали: я помогу всегда. Таким меня воспитали родители. Но все, безусловно, началось с бабушки и дедушки…

Корр. «КС».