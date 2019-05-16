Семья Хмельницких – образец мужества и преданности Родине

Елизавета Антоновна Дегтярева (в девичестве – Хмельницкая) родилась в деревне Миколаевичи. Со своей малой Родиной она связала всю жизнь. Здесь училась, здесь встретила свою судьбу.

Родилась Елизавета Антоновна в 1925 году в многодетной семье Хмельницких, где было десять детей. Ее судьба, как и остальных наших соотечественников, неотделима от событий Великой Отечественной войны. Столько лет прошло, а воспоминания тревожат душу до сих пор. На начало войны ей было пятнадцать лет. Тогда она помогала партизанам, была связной, все сведения передавала родному брату Василию.





Вспоминает, что как-то молодежь собралась у Василия Бутора. А потом пришел один из партизан (он по приказу служил в полиции), чтобы переправить их в лес. Он открыл двери, наставил наган и сказал, чтобы все выходили. Лиза пошла за ними следом, но тот ей сказал остаться, поскольку та будет нужна в деревне.

Вспоминает, что страха не было. Даже, когда возникла необходимость переправить партизанские семьи в лес.

– Как-то пришли к нам ночью местные хлопцы и сказали, чтобы я их семьи вывела в лес, – вспоминает Елизавета Антоновна. – Всего девять семей. Я все сделала. Было полдвенадцатого ночи, я оббежала все семьи, всех собрала: Ращинских, Кирильчик, Пашукевич, Попкович (было несколько семей с такой фамилией, – прим. автора), Матяг, Лаврецкая, Водоносов, Евменчик. Довела их до болота, что в трех километрах от деревни. Помню, вернулась из леса и легла в сарае на сеновал, а тут мама вышла, женщины соседские прибежали. Одна из них говорит, что это, мол, я помогла семьям уйти. А у мамы ноги и подкосились, думала, конец нашей семье. А спустя некоторое время и нашей семье пришлось в лес податься, хорошо, заранее предупредили, что на меня уже есть два доноса.

Вспомнила, что до этого, как-то прибежал брат Василий и попросил ее последить за улицей, мол там скоро немцы будут идти. В их дворе был сарай, она стала около него и увидела, что идут люди в белых халатах. Сказала об этом брату. А в это время в доме, кроме брата, было два партизана: Вишняков и женщина по имени Лена. Вася сказал всем лечь на пол и не высовываться. Но немцы не зашли, и они благополучно ушли в лес.

– В Загорье во время войны были немецкие бараки, – рассказывает Елизавета Антоновна. – Вася просил меня наблюдать за ними. Я несколько раз сведения собрала. А потом Оля Евменчик меня как-то остановила и предупредила, что больше этого делать не стоит, что немцы обратили на меня внимание. И в случае чего погибну я и вся моя семья. Оля сказала, что сама будет передавать мне сведения. И в этот же день передала мне записку, чтобы я передала брату. Как-то Вася шел на подрыв железной дороги, я тоже за ним увязалась. И тогда мы чуть не попались. Он запутался в шнуре, попросил меня достать финку. А разве я знала тогда, что это такое? Пока он не сказал, что это нож. Тогда он перерезал шнур, и мы убежали.

События военного лихолетья Елизавете Антоновне до сих пор трудно вспоминать. Ведь было и такое, что ее забрали немцы:

– Я несколько дней просидела за проволокой, жили мы в бараках. Галя и Надя Лущик были вместе со мной. Им сказала, что они пусть как хотят, но я буду убегать. Пусть лучше убьют на ходу, только бы не мучили и не допрашивали. Ночью убегать не решилась. Сделала это днем. Заранее все подготовила. Попросила девочек закрыть за мной доски. Я была худенькая, невысокая, везде пролезала. Возле бараков была глубокая канава, но на мое счастье она оказалась сухая. Я проползла по этой канаве, после выбралась из нее и сделала вид, что собираю ромашки. Прошла пост и как побежала… Назавтра к нам домой пришел связной от партизан, который работал при немцах, и предупредил, чтобы я уходила немедленно. Иначе меня повесят. Папа запряг коня, забрали корову, мама, Нина и я отправились в лес. Папа сказал, что он с младшим братом Гришей потом вернутся назад и спрячутся дома и уверил, что их никто не найдет. Мы тогда проехали Липки, через дорогу и в лес. На окраине была пуня, мы разместились там. Потом прибежал Вася и спросил, куда нас девать? Я сказала, что никуда не поеду, буду тут, пропаду, так пропаду. На утро услышала, что поют «Катюшу», нарвала полевых цветов, побежала на гравейку. А там уже были наши бойцы, все просили пить. Просили показать на Орешники дорогу. Вася сел на первый танк и поехал с ними. А мне отдал коня, чтобы доехать до дома.

Василий Хмельницкий в армию был призван в августе 1944 года из партизанского отряда им. Лазо. Имел партизанский орден Отечественной войны. Он был наводчиком миномета 277 гвардейского стрелкового полка 91 гвардейской стрелковой дивизии. Василий был убит в бою 13 апреля 1945 года под Кенингсбергом. Награжден медалью «За отвагу». В наградном листе говорится, что товарищ Хмельницкий работал наводчиком 82 мм миномета. При прорыве обороны немцев огнем из миномета, наводя цель, убил семь немцев и уничтожил станковый пулемет. В одном из боев он уничтожил пять немецких солдат и подавил огонь пушки прямой наводкой.

Брат Василия Николай был не менее героическим человеком. Гвардии старший сержант, командир отделения 41 гвард. отд. медико-санитарного батальона 38 ГСД Николай Хмельницкий родился в 1916 году. Работал шофером с момента организации медсанбата. За время боев с фашистами под Сталинградом и на среднем Дону вывез с фронта до медсанбата до 1050 раненых, а с медсанбата в тыловые госпиталя 432 раненых. Во время рейсов неоднократно подвергался бомбежкам со стороны вражеской авиации, но всегда благополучно доставлял раненых к месту назначения. За все время службы в медсанбате Николай Хмельницкий не имел ни одной аварии обслуживаемой им машины. В дни интенсивных боев он работал по двадцать и более часов в сутки. Его отношение к раненым было неизменно чутким и вежливым. Был награжден медалью «За отвагу».

Орден Красной Звезды Николай Хмельницкий получил за то, что, работая командиром эвакуационного транспортного взвода, в период наступательных боев дивизии с 14 января по 2 мая 1945 года сумел обеспечить медсанбат бесперебойной работой автомашин. В дни массового поступления раненых батальон имел полную возможность вывозить с передовой на своих машинах пострадавших, чем были сокращены до минимума сроки хирургического вмешательства после ранения и удалось вовремя спасти жизнь многим участникам боев.

Отличное содержание автопарка, безотказность работы моторов машин, имеющих большой пробег, в чем заслуга Хмельницкого, дало полную возможность выполнить медсанбатом задачу, поставленную командованием.

По его инициативе были собраны и восстановлены четыре трофейных автомашины и двигатель к электростанции.

… Трудно было в войну, но и после ее окончания легче не было.

– После войны жизнь начала потихоньку налаживаться, – рассказывает Елизавета Антоновна. – И я пошла на почту работать. Каждый день бегала в Смолевичи. Носила почту и газеты «Красная Звезда» и «Звезда», которые тогда только фронтовикам выписывали. А письма – «треугольники» шли и шли. И как же тяжело тогда было. Идешь по селу, несешь похоронки. Но в руки никогда не давала, боялась. Смотрела, чтобы возле дома никого не было, так в заборе и оставляла. Страшно мне было смотреть на слезы безутешного горя.

Всю свою трудовую жизнь Елизавета Антоновна проработала на почте. Обслуживала Заболотье и Миколаевичи, Станок-Водицу, Загорье и Подыгрушье.

С мужем Елизавета Антоновна Хмельницкая познакомилась тут же, в Миколаевичах. Супруг ее умер в начале этого года. Елизавета Антоновна и Иван Казимирович прожили вместе шестьдесят лет. Жили душа в душу, хотя хватало всего: и ссор, и сложностей, и испытаний, и болезней. Но все они преодолели, все выдержали с честью и достоинством.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.