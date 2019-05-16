Состоялся круглый стол с участием заинтересованных служб района по результатам реализации инициативы «Дом надежды», в рамках которой планируется открытие комнаты временного пребывания для лиц без определенного места жительства.

Напомним, что данная инициатива принадлежит Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста и осуществляется в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

Участие в круглом столе приняли заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, председатель Минской областной организации БОКК Людмила Сергеевна Мусенкова, региональный координатор проектов МОО БОКК Ирина Шахнович, председатель Смолевичской районной организации БОКК Галина Николаевна Графутко, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Слобода иерей Олег Николаевич Запрудский, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» Анастасия Степановна Бутор, специалист по идеологической работе УЗ «Смолевичская ЦРБ» Валентина Самуиловна Артишевская, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Марина Анатольевна Моисей, начальник ООПП Смолевичского РОВД Максим Борисович Кобзоренко, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Анастасия Евгеньевна Верховодка и другие специалисты данного учреждения.

Нужно сказать, что в нашем районе при поддержке Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) и Датского Красного Креста сегодня реализуются две инициативы: «Берег надежды», направленный на помощь неполным семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, и «Дом надежды» – комната временного пребывания для лиц без определенного места жительства.

Об этих двух инициативах и шла речь во время круглого стола. Кроме этого, рассматривался вопрос о сотрудничестве с местными властями и другими заинтересованными службами и ведомствами в рамках реализации проекта БОКК. Также обсуждались актуальные вопросы, касающиеся опыта работы инициативных групп и дальнейшей работы по проекту.

Относительно инициативы «Дом надежды», которая реализуется в нашем районе с 15 ноября 2018 года, сейчас в комнате временного пребывания для лиц без определенного места жительства идут ремонтные работы, производится замена проводки, окна, демонтируется печь. Все необходимое для проживания там уже закуплено.

О лицах, которые относятся к категории «БОМЖ», в Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения имеются подробные сведения, ведь специалисты центра оказывают им посильную помощь: помогают получить паспорта, сделать регистрацию. Единственной проблемой, которая особенно остро ощущалась в зимний период, было их размещение. Ведь места для их временного пребывания нет. Несмотря на то, что есть такая комната для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, есть помещение для лиц, в отношении которых вынесено защитное предписание.

– В принципе, данная ситуация и послужила поводом для реализации данной инициативы, – рассказала ее руководитель Анастасия Евгеньевна Верховодка. – Когда такие люди обращались в территориальный центр социального обслуживания населения, то приходилось искать варианты, а их на самом деле немного. Особые затруднения данный поиск вызывал в зимний период. Наличие такой комнаты поможет решить многие проблемы. Человек будет там жить по определенному распорядку, если он трудоспособного возраста, при помощи отдела занятости и трудовых отношений попытаемся его трудоустроить. Хотя понятно, что это будет непросто, поскольку они с трудом расстаются со своим укладом жизни. Кроме этого, они смогут оказывать помощь настоятелю прихода.

О значимости подобных инициатив в районе говорила председатель Минской областной организации БОКК Людмила Сергеевна Мусенкова. Она отметила, что только объединив усилия, можно помогать людям, давать им поддержку. И здесь важно не только материальное составляющее. Категории граждан, которые являются подопечные БОКК, гораздо важнее простое внимание, духовная и психоэмоциональная поддержка. Ведь, как правило, представители уязвленной категории граждан страдают от одиночества. И, когда за порогом их дома появляется волонтер Красного Креста, приходит надежда, что все изменится к лучшему.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.