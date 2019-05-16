Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН» приглашает на мастер-класс, посвященный Всемирному Дню скандинавской ходьбы, который состоится 21 мая в 12.30 по адресу: ул. Физкультурная, д.17А (городской стадион, остановочный пункт Заречное).

В программе мероприятия знакомство с историей и снаряжением для финской ходьбы, разминка, обучение правильной технике, разбор типичных ошибок. Будет организован бесплатный прокат палок.

Мастер-класс проведет руководитель кружка «Движение в радость» ГУ «СТЦСОН» Ирина Владимировна Апацкая.

Приглашаем пожилых людей и всех желающих. Одежда и обувь – удобная, спортивная, по погоде. Справки по телефону: 27-9-94.