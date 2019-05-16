После окончания Великой Отечественной войны минуло много лет, но белорусская земля таит еще в себе различные «неприятные сюрпризы». Остатки снарядов, гильз и многое другое находят и по сей день. Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны: в полях и на огородах, в лесах и парках, в реках, озерах и других водоемах, в домах и подвалах.

Все эти предметы представляют огромную опасность для людей. И мало кто знает, какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения предмета, похожего на снаряд. Когда же такое «эхо войны» находят дети – уровень опасности возрастает во много раз. Они непременно захотят посмотреть поближе, что они нашли, или, что еще хуже, разобрать, разбить или бросить в костер найденный предмет.

Итак, запомните, что нельзя делать при опасной находке и как нужно себя вести в данной ситуации.

Во всех случаях при обнаружении взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств категорически запрещается предпринимать любые действия. Об опасной находке необходимо срочно сообщить в милицию по телефону 102, любому встретившемуся сотруднику милиции, либо в дежурную службу МЧС по телефону 101 или 112, сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения. Не предпринимать никаких самостоятельных действий. Не проявлять паники, суеты, соблюдать осторожность и меры безопасности.

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается: брать их в руки, класть в карманы, портфели, сумки и т. д.; переносить их с места на место, бросать и кантовать; наносить по ним удары, разбирать, распиливать, воздействовать на них огнем; помещать их в костер или разводить огонь над ними и вблизи них; собирать и сдавать их в качестве металлолома; ударять по корпусу и взрывателю, а также один боеприпас о другой; закапывать в землю или бросать их в водоемы; предпринимать попытки к разборке или распиливанию; наступать или наезжать на мины; предпринимать попытки обезвредить или извлечь их из земли.

Изучите эти важные правила сами и расскажите о правилах безопасности детям. Это сбережет вашу жизнь и здоровье.

Смолевичский РОЧС.