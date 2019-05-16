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Убийц лейтенанта ГАИ пока не задержали, обещано вознаграждение

17.05.2019 15:30 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Могилевская милиция обещает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать похитителей и убийц лейтенанта Госавтоинспекции Евгения Потаповича.

На данный момент никакой новой информации о возможном задержании преступников не появилось. На сайте МВД сообщается о гибели инспектора, и говорится о том, что для поимки преступников будет сделано все возможное. Поиски преступников продолжаются Информация о машине была также передана на российскую сторону границы.

УВД Могилевского облисполкома сегодня попросило отозваться всех граждан, которые располагают информацией об автомашине, в которую накануне вечером садился инспектор ДПС в форме в районе улицы Первомайской и переулка Мигая в Могилеве. Сотрудники УВД просят всех, кто мог находится в данном месте или поблизости накануне с 17.20 по 18.30, отозваться и предоставить записи с видеорегистраторов. 

«При наличии информации или записи милиция просит незамедлительно перезвонить по телефонам: 8 029 314−46−66, 8 029 802−46−66, 8 029 693−64−25 или по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются!».

В социальных сетях сообщаеют о том, что в Минской области был отменен план «Сирена» и объявлен план «Перехват». По всей стране останавливают и осматривают черные автомобили ГАЗ.

На месте убийства сотрудника ГАИ Евгения Потаповича в Могилевской области всю ночь работали криминалисты, в Могилеве были выставлены блок-посты. 

Напомним, что 16 мая вечером лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевская милиция обещает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать похитителей и убийц лейтенанта Госавтоинспекции Евгения...
 
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