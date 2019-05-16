Убийц лейтенанта ГАИ пока не задержали, обещано вознаграждение

Могилевская милиция обещает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать похитителей и убийц лейтенанта Госавтоинспекции Евгения Потаповича.

На данный момент никакой новой информации о возможном задержании преступников не появилось. На сайте МВД сообщается о гибели инспектора, и говорится о том, что для поимки преступников будет сделано все возможное. Поиски преступников продолжаются Информация о машине была также передана на российскую сторону границы.

УВД Могилевского облисполкома сегодня попросило отозваться всех граждан, которые располагают информацией об автомашине, в которую накануне вечером садился инспектор ДПС в форме в районе улицы Первомайской и переулка Мигая в Могилеве. Сотрудники УВД просят всех, кто мог находится в данном месте или поблизости накануне с 17.20 по 18.30, отозваться и предоставить записи с видеорегистраторов.

«При наличии информации или записи милиция просит незамедлительно перезвонить по телефонам: 8 029 314−46−66, 8 029 802−46−66, 8 029 693−64−25 или по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются!».

В социальных сетях сообщаеют о том, что в Минской области был отменен план «Сирена» и объявлен план «Перехват». По всей стране останавливают и осматривают черные автомобили ГАЗ.

На месте убийства сотрудника ГАИ Евгения Потаповича в Могилевской области всю ночь работали криминалисты, в Могилеве были выставлены блок-посты.