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Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

17.05.2019 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

 В этом году в форуме принимают участие 85 бизнес-делегаций и других представителей из 22 стран мира.

 

Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

 На площадке рядом с Летним амфитеатром – самые разные проекты, которые сейчас реализуются в разных уголках области.

Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Здесь представлены Орша (территория для бизнеса), предприятия свободной экономической зоны, новинки местных производителей. Участники прямо на месте заключат контракты.

Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Более подробную информацию читайте в ближайшем номере газеты «ГС».

Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Фота Александа Лозюка.

 
 
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 В этом году в форуме принимают участие 85 бизнес-делегаций и других представителей из 22 стран мира.    На площадке рядом с Летним амфитеатром – самые...
 
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