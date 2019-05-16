Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Источник материала: Голас Сененшчыны

В этом году в форуме принимают участие 85 бизнес-делегаций и других представителей из 22 стран мира.













На площадке рядом с Летним амфитеатром – самые разные проекты, которые сейчас реализуются в разных уголках области.









Здесь представлены Орша (территория для бизнеса), предприятия свободной экономической зоны, новинки местных производителей. Участники прямо на месте заключат контракты.









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Фота Александа Лозюка.