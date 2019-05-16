В этом году в форуме принимают участие 85 бизнес-делегаций и других представителей из 22 стран мира.
На площадке рядом с Летним амфитеатром – самые разные проекты, которые сейчас реализуются в разных уголках области.
Здесь представлены Орша (территория для бизнеса), предприятия свободной экономической зоны, новинки местных производителей. Участники прямо на месте заключат контракты.
Более подробную информацию читайте в ближайшем номере газеты «ГС».
Фота Александа Лозюка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители Сенненщины приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»
В этом году в форуме принимают участие 85 бизнес-делегаций и других представителей из 22 стран мира. На площадке рядом с Летним амфитеатром – самые...