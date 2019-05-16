Трудоустройство в Беларуси для иностранцев

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Что нужно иностранному гражданину, чтобы устроиться на работу в Беларуси?

На работу в Беларуси могут принять как иностранцев с видом на жительство (ВНЖ), так и временно пребывающих или временно проживающих в Беларуси.

Если вы только приехали в Беларусь, то сначала вам нужно оформить временную регистрацию . Если вы планируете остаться больше, чем на 90 дней, то позже вам придется оформлять разрешение на временное проживание . Основанием для получения разрешения будет трудоустройство в Беларуси. То есть первым делом вы оформляете временную регистрацию, затем заключаете трудовой договор с беларусским нанимателем. После этого можете подать документы на получение разрешения на временное проживание.

Документы для заключения договора

Для заключения трудового договора с беларусским работодателем вам понадобится:

документ, удостоверяющий личность (обязательно); для постоянно проживающих в Беларуси иностранцев — ВНЖ;

если вы беженец — удостоверение беженца;

временно проживающие и временно пребывающие в Беларуси предоставляют документ для выезда за границу. Это может быть национальный паспорт или иной документ, предназначенный для выезда за границу. Например, заграничный паспорт. трудовая книжка;

Если иностранец впервые устраивается на работу в Беларуси, то трудовую книжку ему заводит сам работодатель. Если у вас есть трудовая книжка, оформленная в вашем государстве, вы можете показать ее в Беларуси. Впрочем, понадобится она лишь для получения информации о вашем опыте или стаже работы. Работодатель все равно заведет для вас трудовую книжку беларусского образца. документ об образовании или документ об обучении, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы (обязательно);

При приеме на работу, где требуется специальное образование, иностранцу, как и любому другому соискателю, нужно подтвердить что у него есть такое образование. Например, дипломом об окончании университета. Если у вас есть необходимый документ, но выдан не в Беларуси, то придется легализовать его. То есть получить свидетельство о признании данного документа и установлении его эквивалентности (соответствия) беларусскому диплому. Такое свидетельство выдается Министерством образования Республики Беларусь на основании экспертного заключения ГУО «Республиканский институт высшей школы». ! Если между вашим государством и Беларусью заключено соглашение , отменяющее требование в получении такого свидетельства, то делать ничего не нужно.

Без легализации на территории Республики Беларусь признаются документы об образовании, выданные в следующих государствах: Азербайджанская Республика;

Республика Армения;

Грузия;

Республика Казахстан;

Кыргызская Республика;

Республика Молдова;

Российская Федерация;

Республика Таджикистан;

Туркменистан;

Республика Узбекистан;

Украина. Однако в любом случае нужен нотариально заверенный перевод документа об образовании на русский или беларусский язык. страховое свидетельство;

Ваш первый беларусский работодатель должен сам оформить вам страховое свидетельство. Оно остаётся у вас и в дальнейшем вы должны предъявлять его новым нанимателям. медицинская справка о состоянии здоровья;

Такая справка нужна только если вы устраиваетесь на работу где предусмотрено обязательное прохождение предварительного медицинского осмотра. Получить эту справку можно в поликлинике по месту регистрации или в медицинских центрах. Нужна ли она вам — уточните у вашего работодателя. другие документы имеющие отношение к работе, если это предусмотрено беларусским законодательством;

Помимо перечисленных документов иногда могут потребоваться и другие документы, имеющие значение для работы. Это может быть водительское удостоверение, сертификат о специализации и др. О таких документах вам также должен сообщить работодатель. договор обязательного медицинского страхования или договор медицинского страхования (страховой полис) на оказание скорой медицинской помощи.

Гражданам некоторых иностранных государств это не обязательно. Например, гражданам стран СНГ скорая и неотложная медицинская помощь на территории Беларуси оказывается бесплатно. Остальным нужно приобрести полис в страховой компании.

Также имейте в виду, что работодатель должен получить специальное разрешение для найма иностранных граждан. Работодатель самостоятельно подает заявление и копию вашего паспорта или иного документа, его заменяющего, в Управление по гражданству и миграции (в том районе, где зарегистрирована организация) и оплачивает госпошлину. После получения такого разрешения, он обязан выдать вам копию, которую вы также прилагаете к пакету документов для получения разрешения на временное проживание в Республике Беларусь.

Чтобы нанять граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики не требуется получения специального разрешения.

Д.Пчёлка, старший инспектор ГГиМ Ушачского РОВД.

