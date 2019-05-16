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БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Витебск на время «Славянского базара»
17.05.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Витебск на время "Славянского базара"
Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на время проведения ХХVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" назначила поезд межрегиональных линий №644/643 Минск-Витебск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 8 по 19 июля, а из Витебска – с 9 по 20 июля. Время отправления поезда со станции Минск-Пассажирский – 12.42, а прибытие в Витебск – в 16.18.
После концерта гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.30 и прибывать в столицу Беларуси утром в 5.52.
Предварительная продажа проездных документов (билетов) уже открыта и осуществляется за 60 суток до отправления поезда. Поезд к "Славянскому базару", который пользуется особой популярностью у пассажиров, Белорусская железная дорога назначает уже девятый год подряд.
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БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Витебск на время "Славянского базара" Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на время проведения ХХVIII...
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