ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Витебск на время «Славянского базара»

17.05.2019 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Герой працы

БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Витебск на время «Славянского базара»БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Витебск на время "Славянского базара"

Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на время проведения ХХVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" назначила поезд межрегиональных линий №644/643 Минск-Витебск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 8 по 19 июля, а из Витебска – с 9 по 20 июля. Время отправления поезда со станции Минск-Пассажирский – 12.42, а прибытие в Витебск – в 16.18.
После концерта гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.30 и прибывать в столицу Беларуси утром в 5.52.
Предварительная продажа проездных документов (билетов) уже открыта и осуществляется за 60 суток до отправления поезда. Поезд к "Славянскому базару", который пользуется особой популярностью у пассажиров, Белорусская железная дорога назначает уже девятый год подряд.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Витебск на время "Славянского базара" Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на время проведения ХХVIII...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трудоустройство в Беларуси для иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика