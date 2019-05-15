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С днём рождения, Скретч — визуальный язык программирования!

17.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

С днём рождения, Скретч — визуальный язык программирования!Скретч. Таинственное слово. А что оно скрывает? Наверное, что-то необычное и очень увлекательное. Эта платформа, разработанная командой инженеров Массачусетского университета (LifelongKindergartenGroup в MIT MediaLab), интересна не только детям от 8 до 16 лет, но и всем, кто хочет научиться писать код. Объектно-ориентированная среда позволяет делать это без помощи текста, ребятам достаточно передвигать блоки, похожие на кубики Lego. Самостоятельно создавая анимацию, игры и интерактивные истории, дети постигают азы информатики. Простой и интуитивно понятный язык быстро нашел своих поклонников. В 2017 году мы решили ввести в начальной школе Шарковщинской СШ № 1 факультативные занятия, направленные на обучение детей основам программирования при помощи Scratch. Уже в этом учебном году мы внедрили факультативные занятия по Scratch и в 5-ых классах. Маленькие инженеры учатся друг у друга и вместе разрабатывают новые интересные проекты, интерактивные открытки, истории, игры. 11 мая 2019 года языку программирования Scratch исполнилось 12 лет. Мы решили собраться в этот знаменательный день и создать что-то необыкновенное: пригласили родителей, учителей начальных классов и, конечно, учащихся 6-ых классов, без которых не проходит ни одно мероприятие по тематике Scratch.В начале мероприятия ребята вместе с родителями изучили онлайн карту-Scratch: виртуально зашли на карту мира и увидели колоссальное количество школ, увлечённых Scratch. Отыскали Республику Беларусь. На карте нашей страны значками были отмечены большие и маленькие города, где в школах (а их немало!) проводятся такие занятия. Затем нашли и нашу Шарковщину.В этот день каждый учащийся нашёл себе занятие по душе. Это и работа в студии тестировщика, и создание мини-проектов, ребят увлёк проект с веб-камерой, «Фотокабина», спасание игрушек на время. Были озвучены достижения школьников и вручены грамоты за участие в различных конкурсах и олимпиадах по Scratch. Александрович Владислав – победитель областного конкурса по Scratch, награждён дипломом 3 степени «Юный скретчер-2019». Григорович Илья, Алексеева Дарья, Савицкая Александра и Водоевич Глеб- участники Витебской областной олимпиады по Scratch, награждены дипломами 2 степени.На празднике прошло два мастер-класса.

Один из них «Удивительный micro:bit». Учащиеся 6-ых классов (менторы) рассказали, что это такое, подключали к компьютеру и показали связь с физическим миром. Некоторые родители даже  захотели его приобрести, чтобы заменить ненужные гаджеты на полезные вещи.

Второй мастер-класс – создание «Роботооткрытки». Для этого понадобились всего лишь светодиоды, батарейка, скотч и сама открытка. Детям она очень понравилась.

Следует отметить заинтересованность и открытость родителей при подготовке и проведении мероприятия. Они активно выполняли задания, а дети чувствовали поддержку взрослых. А ещё родители приготовили чудесный торт «12 лет Scratch!»

Впечатления Ирины Петровны Александрович, матери  Владислава Александровича , о мероприятии «День рождения Scratch»:

«Впечатления только приятные. Первое, что мне понравилось,это то,  что пригласили родителей. Второе — что мероприятие было хорошо продумано. Я шла на праздник и не совсем хорошо понимала, что такое Scratch, хотя я видела работы сына, которые он приносил домой. Я была удивлена, что мой ребёнок понимает сложные вещи, быстро ориентируется в выполнении практических заданий. Интересно было видеть успехи других ребят, как из 4-ых классов, так и из 6-ых классов. Понравилось, что для детей был организован сладкий стол, были подарки, детям вручали грамоты.»

Scratch- визуальный язык программирования, способствует развитию логического, творческого и структурного мышления, самостоятельности, пониманию основ математики.

И. ТАРНЕНОК, учитель Шарковщинской СШ № 1

С днём рождения, Скретч — визуальный язык программирования!С днём рождения, Скретч — визуальный язык программирования!

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