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16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава

17.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава15 мая ўдзельнікі хрэснага хода, прысвечанага 100-годдзю пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава, прыйшлі ў Дзісну. А 16 мая ў храме Уваскрэсення Хрыстовага адбылася ўрачыстая літургія ў памяць пра гэтую падзею з удзелам архіепіскапа Полацкага і Глыбоцкага Феадосія.

Сяргей РАЙЧОНАК

16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава 16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава

 

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