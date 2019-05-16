Российский консул встретился с россиянами-фигурантами дела о крупных взятках в Минске

Источник материала: Ежедневник

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Российский консул встретился с тремя заключенными под стражу в Минске россиянами-фигурантами двух уголовных дел о взятках белорусским чиновника.

"Российский консул 15 мая встречался с тремя гражданами России, которые были задержаны КГБ Беларуси и находятся под стражей в связи с обвинениями во взяточничестве. Консульство проводит все необходимые процедурные мероприятия по защите интересов граждан Российской федерации", - сообщил агентству Интерфакс-Запад пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

По его словам, возможность встречи задержанных граждан РФ с консулом была предоставлена белорусской стороной после запроса посольства.

Он добавил, что посольство "предпринимает необходимые шаги с первого дня, когда стало известно о задержании российских граждан".

Как сообщалось, КГБ Беларуси 4 мая сообщил о двух громких задержаниях высокопоставленных чиновников, указав россиян в качестве фигурантов-взяткодателей.

Так, бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин (в 2007-2014 гг. руководитель службы безопасности президента) был задержан с поличным при получении взятки в 148,6 тыс. долларов от российской компании "Г" за содействие в продвижении ее интересов в республике.

Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов был задержан за взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро. В качестве взяткодателя указан гражданин РФ.

Из официальных сообщений КГБ следовало, что в каждом из задержаний фигурировало по одному гражданину РФ. Посольство России в Минске получило от МИД республики уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян. Граждане РФ задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК Беларуси - "дача взятки".

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали задержание в Минске трех россиян, подозреваемых в даче взятки. По его словам, по этому вопросу следует обращаться в министерство иностранных дел РФ.

