ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский консул встретился с россиянами-фигурантами дела о крупных взятках в Минске

17.05.2019 16:39 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Российский консул встретился с россиянами-фигурантами дела о крупных взятках в МинскеМинске">

Российский консул встретился с тремя заключенными под стражу в Минске россиянами-фигурантами двух уголовных дел о взятках белорусским чиновника.

"Российский консул 15 мая встречался с тремя гражданами России, которые были задержаны КГБ Беларуси и находятся под стражей в связи с обвинениями во взяточничестве. Консульство проводит все необходимые процедурные мероприятия по защите интересов граждан Российской федерации", - сообщил агентству Интерфакс-Запад пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

По его словам, возможность встречи задержанных граждан РФ с консулом была предоставлена белорусской стороной после запроса посольства.

Он добавил, что посольство "предпринимает необходимые шаги с первого дня, когда стало известно о задержании российских граждан".

Как сообщалось, КГБ Беларуси 4 мая сообщил о двух громких задержаниях высокопоставленных чиновников, указав россиян в качестве фигурантов-взяткодателей.

Так, бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин (в 2007-2014 гг. руководитель службы безопасности президента) был задержан с поличным при получении взятки в 148,6 тыс. долларов от российской компании "Г" за содействие в продвижении ее интересов в республике.

Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов был задержан за взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро. В качестве взяткодателя указан гражданин РФ.

Из официальных сообщений КГБ следовало, что в каждом из задержаний фигурировало по одному гражданину РФ. Посольство России в Минске получило от МИД республики уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян. Граждане РФ задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК Беларуси - "дача взятки".

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали задержание в Минске трех россиян, подозреваемых в даче взятки. По его словам, по этому вопросу следует обращаться в министерство иностранных дел РФ.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский консул встретился с тремя заключенными под стражу в Минске россиянами-фигурантами двух уголовных дел о взятках белорусским чиновника.
 
Новости дня
Новости разные
 
У нумары «СП» за суботу чытайце!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика