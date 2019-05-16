"Пламя мира" завершило "европейское турне" и шествует по территории Беларуси.
Завтра оно отправится уже по всей области.
Программа эстафеты огня "Пламя мира" в Гродненской области:
18 мая (суббота). Гродно: встреча огня на ОАО "Гродно Азот", пл. Ленина, улицы города;
19 мая (воскресенье) - агрогородок Вертелишки, шлюз Домбровка Августовский канал;
20 мая (понедельник) - Волковыск: встреча огня на ОАО "Беллакт", Шведская гора;
21 мая (вторник) - Кореличский район: Мирский замок. Новогрудок: ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры";
22 мая (среда) - Лидский район. Березовка: ОАО "Стеклозавод "Неман". Лида: ОАО "Лидахлебопродукт", ОАО "Лакокраска", Лидский замок;
23 мая (четверг) - Сморгонский район: усадьба М.К. Огинского. Островецкий район: Белорусская АЭС, дер. Гервяты. Старт каравана в Витебскую область.
По материалам сайта Гродненского облисполкома.