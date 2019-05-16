ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Пламя мира" - в Гродненской области

17.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

"Пламя мира" завершило "европейское турне" и шествует по территории Беларуси.
Завтра оно отправится уже по всей области.
Программа эстафеты огня "Пламя мира" в Гродненской области:
18 мая (суббота). Гродно: встреча огня на ОАО "Гродно Азот", пл. Ленина, улицы города;
19 мая (воскресенье) - агрогородок Вертелишки, шлюз Домбровка Августовский канал;
20 мая (понедельник) - Волковыск: встреча огня на ОАО "Беллакт", Шведская гора;
21 мая (вторник) - Кореличский район: Мирский замок. Новогрудок: ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры";
22 мая (среда) - Лидский район. Березовка: ОАО "Стеклозавод "Неман". Лида: ОАО "Лидахлебопродукт", ОАО "Лакокраска", Лидский замок;
23 мая (четверг) - Сморгонский район: усадьба М.К. Огинского. Островецкий район: Белорусская АЭС, дер. Гервяты. Старт каравана в Витебскую область.
По материалам сайта Гродненского облисполкома.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пламя мира" завершило "европейское турне" и шествует по территории Беларуси.Завтра оно отправится уже по всей области.Программа эстафеты огня "Пламя мира" в...
 
Новости дня
Новости разные
 
16 мая ў Дзісне прайшла ўрачыстая літургія ў памяць пра 100-годдзе пакутніцкай смерці свяшчэннамучаніка Канстанціна Жданава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика