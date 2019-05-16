Источник материала: Ивьевский край

"Пламя мира" завершило "европейское турне" и шествует по территории Беларуси.

Завтра оно отправится уже по всей области.

Программа эстафеты огня "Пламя мира" в Гродненской области:

18 мая (суббота). Гродно: встреча огня на ОАО "Гродно Азот", пл. Ленина, улицы города;

19 мая (воскресенье) - агрогородок Вертелишки, шлюз Домбровка Августовский канал;

20 мая (понедельник) - Волковыск: встреча огня на ОАО "Беллакт", Шведская гора;

21 мая (вторник) - Кореличский район: Мирский замок. Новогрудок: ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры";

22 мая (среда) - Лидский район. Березовка: ОАО "Стеклозавод "Неман". Лида: ОАО "Лидахлебопродукт", ОАО "Лакокраска", Лидский замок;

23 мая (четверг) - Сморгонский район: усадьба М.К. Огинского. Островецкий район: Белорусская АЭС, дер. Гервяты. Старт каравана в Витебскую область.

По материалам сайта Гродненского облисполкома.