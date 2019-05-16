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Декрет № 3. О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

17.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

10 мая Александр Лукашенко подписал Декрет № 3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Декрет № 3 вступил в силу с 12 мая.

Согласно Декрету № 3 к коррупционным преступлениям относятся преступления, предусмотренные следующими статьями УК:
- ст. 210 УК "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями";
- частями 2 и 3 ст. 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий);
- ст. 424 УК "Злоупотребление властью или служебными полномочиями"; ст. 425 УК "Бездействие должностного лица";
- частями 2 и 3 ст. 426 УК "Превышение власти или служебных полномочий" (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности);
- ст. 429 УК "Незаконное участие в предпринимательской деятельности";
- ст. 430 УК "Получение взятки";
- ст. 431 УК "Дача взятки";
- ст. 432 УК "Посредничество во взяточничестве";
- ст. 455 УК "Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти" (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности).
Декретом № 3 установлено, что лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием.

В тему
Прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков отметил:
"Необходимость принятия этого Декрета возникла давно. Статистические данные свидетельствуют о том, что количество преступлений коррупционной направленности только растет. К примеру, за 4 месяца текущего года в Республике было возбуждено 349 дел по ст. 210 "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями" Уголовного кодекса (314 - за аналогичный период прошлого года), из них 42 в Гродненской области. С 1149 до 1440 случаев возросло количество преступлений против интересов службы по ст. 424-433 Уголовного кодекса (со 133 до 223 случаев - в Гродненской области). Участились и случаи взяточничества - с 626 до 846 (с 79 до 151 случаев - в Гродненской области).
Главный посыл Декрета в том, что цели уголовной ответственности будут выполняться более эффективно. А у нее две цели: исправление лица, уже совершившего преступление, и предупреждение совершения им же и другими людьми подобных преступлений. И страх того, что человек отбудет до конца тот срок, который ему назначен, будет производить профилактический эффект".

 
 
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10 мая Александр Лукашенко подписал Декрет № 3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Декрет № 3 вступил в силу с 12 мая. Согласно Декрету № 3 к...
 
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