В Беларуси зарегистрировали вакцину «Эупента»

Источник материала: KYKY

В Беларуси официально зарегистрировали корейскую вакцину, которая еще в прошлом году спровоцировала бурное обсуждение: после ее использования погиб ребенок. Теперь вакцина законна. Об этом сообщает «Спутник».

Отметим, что младенец погиб в Ганцевичском районе 13 августа 2018 года. Когда родители привели его на плановую вакцинацию, после нескольких уколов он стал задыхаться. Бригада скорой помощи не смогла спасти ему жизнь. Ребенку вводили две вакцины: «Эупента», которую производят в Южной Корее, и «Иммовакс Полио» – ее производят во Франции.

СМИ тут же предали случай огласке. Позже стало известно, что «Эупента» не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси, хотя детям вводилась повсеместно – причем не только в Беларуси: в десятках стран мира. Тем не менее, вещество назвали качественным, а причиной смерти младенца, по итогам расследования СК, – аллергическую реакцию.

Вакцину зарегистрировали еще 1 марта, срок регистрации закончится лишь в 2024 году, после чего она может исчезнуть. Интересно, что ВОЗ также считает вакцину безвредной и рекомендует ее использовать.