ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси зарегистрировали вакцину «Эупента»

17.05.2019 16:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Беларуси официально зарегистрировали корейскую вакцину, которая еще в прошлом году спровоцировала бурное обсуждение: после ее использования погиб ребенок. Теперь вакцина законна. Об этом сообщает «Спутник».

Отметим, что младенец погиб в Ганцевичском районе 13 августа 2018 года. Когда родители привели его на плановую вакцинацию, после нескольких уколов он стал задыхаться. Бригада скорой помощи не смогла спасти ему жизнь. Ребенку вводили две вакцины: «Эупента», которую производят в Южной Корее, и «Иммовакс Полио» – ее производят во Франции. 

СМИ тут же предали случай огласке. Позже стало известно, что «Эупента» не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси, хотя детям вводилась повсеместно – причем не только в Беларуси: в десятках стран мира. Тем не менее, вещество назвали качественным, а причиной смерти младенца, по итогам расследования СК, – аллергическую реакцию.

Вакцину зарегистрировали еще 1 марта, срок регистрации закончится лишь в 2024 году, после чего она может исчезнуть. Интересно, что ВОЗ также считает вакцину безвредной и рекомендует ее использовать.

Читайте по теме: «Врачи-убийцы и прививки». Врач-инфекциолог разгромил расследование Сацука про Эупенту

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси официально зарегистрировали корейскую вакцину, которая еще в прошлом году спровоцировала бурное обсуждение: после ее использования погиб ребенок....
 
Новости дня
Новости разные
 
Торопись приобрести билет на Европейские игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика