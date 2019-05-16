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Мужчину, который организовывал секс-вечеринки в Боровлянах, приговорили к 14 годам колонии

17.05.2019 16:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 17 мая, суд вынес приговор мужчине, который организовывал подпольную секс-вечеринку в Боровлянах. Ему дали 14 лет колонии и штраф, пишет TUT.by.

Напомним, одну из секс-вечеринок в Боровлянах милиция разогнала в прошлом году, летом 2018-го. Тогда задержали 34 мужчин и 18 женщин. Среди них были супружеские пары и студенты, люди возрастом от 24 до 45 лет. Милиция выяснила, что подпольный бордель работал в коттедже около двух лет. 

Автором инициативы оказался Вячеслав Казанов. Если быть точным, его обвинили в изнасиловании, совершенном повторно, насильственных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей, покушении на изнасилование, организации занятий проституцией другим лицом, организации и содержании притона для занятия проституцией. По каждому преступлению грозло лишение свободы вплоть до  5-13 лет. 

К слову, в 2002 году Казанов уже был в суде: его признали виновным в убийстве, разбое и изнасиловании и отправили в тюрьму на 16 лет. В 2015 году он досрочно освободился. Через некоторое время мужчина начал организовывать секс-вечеринки через социальные сети. Сам Вячеслав заявлял СМИ, мол, он дарил людям праздник, проституции не было, телом не торговали: «Мы живем в свободной стране, групповой секс у нас не запрещен ни одним нормативным правовым актом».

До суда мужчину держали под стражей. Суд постановил приговорить Казанова к 14 годам колонии особого режима и штрафу в размере 10 200 рублей. У Вячеслава есть десять дней, чтобы обжаловать приговор. Свою вину он не признал. Более того, беларус подчеркнул: «Я не просто не виноват – это дело сфальсифицировано от А до Я. Во время суда было доказано тремя экспертами, что минимум один протокол был сфальсифицирован». Уходя, он сказал двум девушкам, пришедшим на процесс, следующее: «Все, девчонки, люблю вас, не плачьте».

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Сегодня, 17 мая, суд вынес приговор мужчине, который организовывал подпольную секс-вечеринку в Боровлянах. Ему дали 14 лет колонии и штраф, пишет TUT.by. Напомним, одну...
 
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