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Минчанка закурила прямо в автобусе, чтобы снять стресс

17.05.2019 16:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Telegram-канале «Транспорт Беларуси» появилось по меньшей мере удивляющее видео, на котором пассажирка автобуса курит прямо в салоне. Инцидент произошел в Минске.

Курильню женщина решила организовать в автобусе №25. Как осветил ситуацию СТВ, на остановке «Филимонова» водитель вынужден был остановиться, потому что-то из-за дыма находиться в транспорте стало невозможно. Однако TUT.by пишет, что началось все с конфликта минчанки и водителя. Она оскорбляла мужчину, громко материлась. Когда водитель вызвал милицию, беларуска закурила – видимо, чтобы снять стресс.

По последним данным, в случившемся разбирается милиция.

 
Теги: Минск
 
 
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В Telegram-канале «Транспорт Беларуси» появилось по меньшей мере удивляющее видео, на котором пассажирка автобуса курит прямо в салоне. Инцидент произошел в Минске. ...
 
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