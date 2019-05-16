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Минчанка закурила прямо в автобусе, чтобы снять стресс
Источник материала: KYKY>
В Telegram-канале «Транспорт Беларуси» появилось по меньшей мере удивляющее видео, на котором пассажирка автобуса курит прямо в салоне. Инцидент произошел в Минске.
Курильню женщина решила организовать в автобусе №25. Как осветил ситуацию СТВ, на остановке «Филимонова» водитель вынужден был остановиться, потому что-то из-за дыма находиться в транспорте стало невозможно. Однако TUT.by
По последним данным, в случившемся разбирается милиция.
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В Telegram-канале «Транспорт Беларуси» появилось по меньшей мере удивляющее видео, на котором пассажирка автобуса курит прямо в салоне. Инцидент произошел в Минске. ...
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