Минчанка закурила прямо в автобусе, чтобы снять стресс

Источник материала: KYKY

В Telegram-канале «Транспорт Беларуси» появилось по меньшей мере удивляющее видео, на котором пассажирка автобуса курит прямо в салоне. Инцидент произошел в Минске.

Курильню женщина решила организовать в автобусе №25. Как осветил ситуацию СТВ, на остановке «Филимонова» водитель вынужден был остановиться, потому что-то из-за дыма находиться в транспорте стало невозможно. Однако TUT.by пишет , что началось все с конфликта минчанки и водителя. Она оскорбляла мужчину, громко материлась. Когда водитель вызвал милицию, беларуска закурила – видимо, чтобы снять стресс.

По последним данным, в случившемся разбирается милиция.