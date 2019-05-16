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Лукашенко: Выборы в парламент должны быть без надуманных ограничений
17.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
«Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», – заявил Лукашенко на совещании по организации и проведению выборов в пятницу.
По словам белорусского лидера,
Александр Лукашенко подчеркнул, что вне зависимости от политических взглядов парламентарии должны поддерживать независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа
Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, в свою очередь, сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября.
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Президент Беларуси сообщил, что дата проведения голосования будет определена в ближайшее время. Предвыборные мероприятия начнутся уже в августе.
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