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Лукашенко: Выборы в парламент должны быть без надуманных ограничений

17.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предстоящие парламентские выборы в стране следует провести честно и без надуманных ограничений. Глава государства сообщил, что дата проведения голосования будет определена в ближайшее время, передает БЕЛТА.

«Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», – заявил Лукашенко на совещании по организации и проведению выборов в пятницу.

По словам белорусского лидера, голосование планируется провести в ноябре текущего года, а предвыборные мероприятия начнутся уже в августе. Президент добавил, что в настоящее время необходимо изучить готовность к выборам региональных органов власти, а также все организационные вопросы. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что вне зависимости от политических взглядов парламентарии должны поддерживать независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, в свою очередь, сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября.



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Президент Беларуси сообщил, что дата проведения голосования будет определена в ближайшее время. Предвыборные мероприятия начнутся уже в августе.
 
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