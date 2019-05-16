Азаренко уступила Плишковой в поединке за выход в полуфинал турнира в Риме

Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко проиграла чешке Каролине Плишковой в четвертьфинале грунтового турнира в Риме (призовой фонд — 3,4 млн долларов) — 7:6 (7:5), 2:6, 2:6. Счет по очкам — 111:89 в пользу Плишковой.



Фото: Reuters

Статистика матча Азаренко — Плишкова Попадание первой подачи: 64% — 62%

Выигрыш первой подачи: 61% — 73%

Выигрыш второй подачи: 41% — 51%

Эйсы: 5 — 11

Двойные ошибки: 7 — 4

Виннеры: 37 — 41

Невынужденные ошибки: 35 — 26

Реализация брейк-пойнтов: 50% (2 из 4) — 54% (6 из 11)

Все выигранные очки: 94 — 87

Напомним, что в первом раунде турнира в Риме Азаренко была сильнее китаянки Шуай Чжан (48 WTA) — 6:2, 6:1, во втором круге сломила сопротивление украинки Элины Свитолиной (6 WTA) — 4:6, 6:1, 7:5, а в третьем круге испанка Гарбинье Мугуруса (19 WTA) отказалась от борьбы из-за травмы при счете 6:4, 3:1 в пользу белоруски.

(Будет дополнено.)