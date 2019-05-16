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Азаренко уступила Плишковой в поединке за выход в полуфинал турнира в Риме

17.05.2019 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко проиграла чешке Каролине Плишковой в четвертьфинале грунтового турнира в Риме (призовой фонд — 3,4 млн долларов) — 7:6 (7:5), 2:6, 2:6. Счет по очкам — 111:89 в пользу Плишковой.


Фото: Reuters

Статистика матча Азаренко — Плишкова

Попадание первой подачи: 64% — 62%
Выигрыш первой подачи: 61% — 73%
Выигрыш второй подачи: 41% — 51%
Эйсы: 5 — 11
Двойные ошибки: 7 — 4
Виннеры: 37 — 41
Невынужденные ошибки: 35 — 26
Реализация брейк-пойнтов: 50% (2 из 4) — 54% (6 из 11)
Все выигранные очки: 94 — 87

Напомним, что в первом раунде турнира в Риме Азаренко была сильнее китаянки Шуай Чжан (48 WTA) — 6:2, 6:1, во втором круге сломила сопротивление украинки Элины Свитолиной (6 WTA) — 4:6, 6:1, 7:5, а в третьем круге испанка Гарбинье Мугуруса (19 WTA) отказалась от борьбы из-за травмы при счете 6:4, 3:1 в пользу белоруски.

(Будет дополнено.)

 
 
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Виктория Азаренко проиграла чешке Каролине Плишковой в четвертьфинале грунтового турнира в Риме (призовой фонд - 3,4 млн долларов) - 7:6 (7:5), 2:6, 2:6. Счет по очкам - 111:89 в...
 
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