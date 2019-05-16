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В Солигорске проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»
17.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
13 мая 2019 17:09 1149
В Солигорске проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»
11 мая работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям «открыли» республиканскую акцию «Не оставляйте детей одних!» на объектах с массовым пребыванием людей.
Первый этап акции приурочен к Международному Дню семьи (15 мая). И в связи с этим, специалисты организовали интерактивные площадки с конкурсами и викторинами в ТЦ «Корона» и ОАО «Универмаг «Солигорск».
А вот главными «заводаторами» мероприятия стали герои из полюбившегося всем мультфильма «Волшебная книга» бобёр, волк, заяц и птичка. Так, солигорчанам предлагали поиграть в настольную игру «Чемпионат безопасности», вызвать службу спасения, проверить свои знания в мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом» и ответить на вопросы викторины.
Кроме того, на протяжении всей акции действовала фотозона, где самые активные жители города смогли сделать фото на память. И конечно, как же без подарков?
©Информационный отдел
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13 мая 2019 17:09 1149 В Солигорске проходит республиканская акция «Не...
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