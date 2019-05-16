Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних!» Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

11 мая работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям «открыли» республиканскую акцию «Не оставляйте детей одних!» на объектах с массовым пребыванием людей.

Первый этап акции приурочен к Международному Дню семьи (15 мая). И в связи с этим, специалисты организовали интерактивные площадки с конкурсами и викторинами в ТЦ «Корона» и ОАО «Универмаг «Солигорск».

















А вот главными «заводаторами» мероприятия стали герои из полюбившегося всем мультфильма «Волшебная книга» бобёр, волк, заяц и птичка. Так, солигорчанам предлагали поиграть в настольную игру «Чемпионат безопасности», вызвать службу спасения, проверить свои знания в мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом» и ответить на вопросы викторины.













Кроме того, на протяжении всей акции действовала фотозона, где самые активные жители города смогли сделать фото на память. И конечно, как же без подарков?



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

