Источник материала: Soligorsk News



Областной конкурс "Красная гвоздика" в очередной раз прошёл в урочище ВЕКЕРОВО. Большой фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Ежегодно в течение пяти лет в честь Дня Победы на Солигорщине проводится районный конкурс «Красная гвоздика». Местом проведения молодежного конкурса патриотической песни по традиции является урочище Векерово, место неподалеку от бывшего партизанского аэродрома. Здесь, на родине нашего знаменитого земляка, основателя партизанского движения в Беларуси, Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа, на день вырастает лагерь, звучат молодые звонкие голоса.

Такие мероприятия прежде всего и нужны молодежи. Зачем? Чтобы военное лихолетье не повторилось! А для этого так важно воспитывать у молодежи чувство патриотизма, национального самосознания, гражданского долга и морально-нравственных качеств.



11 мая в урочище «Векерово» состоялся Открытый районный молодежный конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» в рамках военно-патриотической реконструкции«И поёт мне в землянке гармонь…» посвященный 74-ой годовщине Великой Победы.















































Пятый юбилейный год подряд конкурс проводятся в одном из памятных мест Солигорщины – урочище Векерово, что находится на территории Хоростовского сельсовета – родине Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался Партизанский аэродром и военный госпиталь.













































В урочище все команды — участники конкурса «Красная гвоздика»- воссоздают атмосферу партизанских будней. Для этого и придуманы разнообразные конкурсы. Кто лучше приготовит партизанскую кашу и похлебку и накормит жюри? Кто интереснее оформит партизанскую стоянку? Кто покажет лучшие результаты по стрельбе в военном тире и станет самым-самым в спортивных состязаниях? А боевые листки и стенгазеты? И еще, как же без песен и танцев, без них разве обходился в передышках между боев хоть один партизанский отряд. Песни военных лет должна знать молодежь! Они вели и в бой, и вдохновляли на победу.













С приветственным словом к присутствующим обратились председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО и заместитель начальника отдела Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Минского облисполкома Светлана Анатольевна Кисель, а после поднятия флага с участием ветерана войны Филиппа Лёгкого конкурс был объявлен открытым.









































О, было в Векерово и самое необычное и модное – не обошлось на «Красной гвоздике» без квеста «Партизанскими тропами». Доказывать свои преимущества, включившись во все этапы конкурса, пришлось участникам 15-ти команд предприятий и учреждений Солигорского района.



В нынешнем году участниками стали:



1. «Солдатушки» ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».

2. «Браты» ОАО «Трест «Реммонтажстрой».

3. «Десантный батальон» ОАО «Трест Шахтоспецстрой».

4. «Револьвер» ООО «Пассат».

5. «Заря» Солигорский РОВД.

6. «Мы из будущего» ОАО «Беларуськалий».

7. «Дальний поход» Объединённое воинское братство моряков, пограничников, афганцев, спецназовцев внутренних войск.

8. «Брестская крепость» ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством».

9. «Патриот» СГУПП «ЖКХ «Комплекс».

10. «Лесная рота» УПП «Нива» Романовича С.Г.

11. «Партизанский дозор» Хоростовский сельисполком.

12. «Наследники Победы» Гоцкий сельисполком.

13. «Красные комиссары» Военный комиссариат Солигорского и Любанского районов.

14. «СОП» (Специальный отряд педагогов) Управление образования спорта и туризма Солигорского райисполкома.

15. Партизанский отряд «Народные мстители» Депутатский корпус Солигорского района.



































































Важным моментом мероприятия стало прибытие в урочище ветеранов, которых, увы, с каждым годом становится все меньше, а также почетных гостей из Миноблисполкома, Солигорского райисполкома, представителей общественных организаций». Как всегда, сопровождал автобус с гостями кортеж с участием районного клуба байкеров «Iron Pride MC».



Почетным гостем на празднике стала внучка Василия Захаровича Коржа — Ольга Корж. Кстати сказать, после ее визита на Солигорщину музей Коржа, который находится в деревне Хоростово и который посещала делегация, пополнился уникальными вещами ее знаменитого деда.



Несколько часов длились соревнования конкурса-реконструкции, выбрать победителей было очень сложно. Ведь все исполнители были талантливы, эстафеты были пройдены идеально, а каша и похлебка у всех вышли на славу!



Но строгое жюри во главе с председателем Солигорского райисполкома Олегом Поскробко по итогам заданий объективно определило самую лучшую команду конкурса, а также победителей в различных номинациях. Итак, фанфары!











































Победители и призеры были определены в каждом отдельном соревновании. Гран-при по итогам всех конкурсов военно-патриотической реконструкции получила команда «Лесная рота» УПП «Нива».



Такая форма, как проведение военных реконструкций, конкурсов с привлечением представителей разных поколений, несомненно, очень важна. Как подчеркнул председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко, радует, что много молодых людей участвуют в таких мероприятиях, ведь необходимо, чтобы они знали цену жизни под мирным небом.



И сейчас, через 74 года после Победы, праздник победы над фашизмом остается актуальным, самое главное – рассказать о нем молодежи, потому что, не помня и не анализируя прошлое, невозможно строить будущее.



А «Красная гвоздика» становится хорошей традицией на Солигорщине, с каждым годом растет количество команд. Можно только представить, как масштабно и интересно пройдет она через год, в красивую дату – 75!



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.