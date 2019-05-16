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Красочный фейерверк в Солигорске в честь 74-ой годовщины Великой ПОБЕДЫ. ВИДЕОФАКТ.
17.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 мая 2019 21:20 2103
Красочный фейерверк в Солигорске в честь 74-ой годовщины Великой ПОБЕДЫ. ВИДЕОФАКТ.
Заключительным аккордом праздника в честь 74-ой годовщины Великой ПОБЕДЫ стал зрелищный фейерверк.
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10 мая 2019 21:20 2103 Красочный фейерверк в Солигорске в честь 74-ой годовщины...
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