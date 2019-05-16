В пятницу, 17 мая, состоялся финал конкурса «Семья года Минщины». Первое место заняла семья Ивашко из г. Несвижа. Поздравляем!
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Несвижане стали победителя финала конкурса «Семья года Минщины»
17.05.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В пятницу, 17 мая, состоялся финал конкурса «Семья года Минщины». Первое место заняла семья Ивашко из г. Несвижа. Поздравляем!
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