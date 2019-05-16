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Слет любителей скандинавской ходьбы состоялся в Бресте

17.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый год во второй половине мая отмечается всемирный День скандинавской ходьбы. В год своего 1000-летия наш город гостеприимно встретил любителей скандинавской ходьбы со всей Республики.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66294.php

Слет любителей скандинавской ходьбы состоялся в Бресте

В городском парке культуры и отдыха собрались команды из Бреста, Минска, Могилёва, Гродно, Гомеля, Сенненского района Витебской области, Дрогичина, Берёзы, Белоозёрска, Пружан, Ивацевичей, Малориты, Иваново, Кобрина, Мозыря. Организатором мероприятия выступил ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» при поддержке Белорусского Общества «Красный Крест», Брестской городской организации ОО «Белорусский союз женщин», РОО «Белая Русь».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66294.php

Слет любителей скандинавской ходьбы состоялся в Бресте

На торжественном мероприятии участники исполнили гимн любителей скандинавской ходьбы. Самые активные были награждены благодарностями администрации Ленинского района г. Бреста, комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома, городской организацией ОО «Белорусский союз женщин». Своими выступлениями гостей порадовали брестская певица Марина Житенева и танцевальная группа «Вдохновение» Института Третьего Возраста под руководством Людмилы Берней. Жизнеутверждающие девизы визитных карточек команд, исполненные участниками песни, стихи, танцы еще раз подтвердили, что независимо от возраста, нужно всегда искать повод для позитива и радоваться жизни.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66294.php

Слет любителей скандинавской ходьбы состоялся в Бресте

По доброй традиции проведения Слёта, команды, с использованием техники скандинавской ходьбы, проследовали в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и возложили цветы к Вечному огню. Директор мемориала Григорий Бысюк поприветствовал участников Слёта и пожелал всем здоровья и удачи.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Каждый год во второй половине мая отмечается всемирный День скандинавской ходьбы. В год своего 1000-летия наш город гостеприимно встретил любителей скандинавской...
 
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