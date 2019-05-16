|
За ночь в Лунинце выпало больше месячной нормы осадков
17.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ночные дожди подтопили Лунинетчину.
Утром в Лунинце на пересечении улиц Фабричной и Советской
Как сообщили Медиа-Полесью на Полесской метеостанции, в ночь на 17 мая выпало 71 мм осадков. При этом норма за месяц – 57 мм.
Всего же с начала мая по данным Полесской метеостанции выпало 151,6 мм осадков.
После ночного дождя в д.Дворец
Для многих жителей Лунинетчины ночной дождь принёс немало хлопот: подтоплены улицы, дворы, огороды.
Улица Пантелеева. В прошлом году после ливня здесь плавали на надувной лодке. Сегодня утром воды здесь практически нет
Пока прогнозы синоптиков не весьма утешительны. В ближайшие сутки снова ожидаются дожди.
Наши огороды. Вода под домом, уровень воды в колодце выше на 10 см земли. Снимками поделились наши читатели в соцсети
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночные дожди подтопили Лунинетчину. Утром в Лунинце на пересечении улиц Фабричной и Советской Как сообщили Медиа-Полесью на Полесской метеостанции, в ночь на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)