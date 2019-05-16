За ночь в Лунинце выпало больше месячной нормы осадков

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночные дожди подтопили Лунинетчину.



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Утром в Лунинце на пересечении улиц Фабричной и Советской

Как сообщили Медиа-Полесью на Полесской метеостанции, в ночь на 17 мая выпало 71 мм осадков. При этом норма за месяц – 57 мм.

Всего же с начала мая по данным Полесской метеостанции выпало 151,6 мм осадков.



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После ночного дождя в д.Дворец

Для многих жителей Лунинетчины ночной дождь принёс немало хлопот: подтоплены улицы, дворы, огороды.



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Улица Пантелеева. В прошлом году после ливня здесь плавали на надувной лодке. Сегодня утром воды здесь практически нет

Пока прогнозы синоптиков не весьма утешительны. В ближайшие сутки снова ожидаются дожди.



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Наши огороды. Вода под домом, уровень воды в колодце выше на 10 см земли. Снимками поделились наши читатели в соцсети