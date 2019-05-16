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В Бресте проходят мероприятия с участием постоянных полномочных представителей стран СНГ и руководства Исполнительного комитета СНГ
17.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
16 мая состоялась встреча руководства Брестской области с Председателем Исполнительного комитета СНГ Лебедевым С.Н. и членами Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. 17 мая в в зале заседаний Совета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина состоялся тематический семинар «Межкультурный диалог на пространстве СНГ» в рамках реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».
Семинар прошел в соответствии с Планом мероприятий, проводимых в связи с приданием городу Бресту статуса «Культурная столица Содружества 2019 года».
В нем приняли участие преподаватели и студенты БрГУ, члены Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества, сотрудники посольств стран СНГ в Республике Беларусь, руководители и сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
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В Бресте проходят мероприятия с участием постоянных полномочных представителей стран СНГ и руководства Исполнительного комитета СНГ
16 мая состоялась встреча руководства Брестской области с Председателем Исполнительного комитета СНГ Лебедевым С.Н. и членами Совета постоянных полномочных...
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