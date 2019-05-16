В Бресте проходят мероприятия с участием постоянных полномочных представителей стран СНГ и руководства Исполнительного комитета СНГ

Источник материала: Виртуальный Брест

16 мая состоялась встреча руководства Брестской области с Председателем Исполнительного комитета СНГ Лебедевым С.Н. и членами Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. 17 мая в в зале заседаний Совета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина состоялся тематический семинар «Межкультурный диалог на пространстве СНГ» в рамках реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».



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Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

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Семинар прошел в соответствии с Планом мероприятий, проводимых в связи с приданием городу Бресту статуса «Культурная столица Содружества 2019 года».



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66291.php

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В нем приняли участие преподаватели и студенты БрГУ, члены Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества, сотрудники посольств стран СНГ в Республике Беларусь, руководители и сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Мероприятие направлено на расширение знаний участников о формах и механизмах развития межкультурного диалога в современном мире, обмен мнениями о состоянии и перспективах развития межкультурного диалога на пространстве СНГ.