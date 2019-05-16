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В Бресте правоохранителями изъяты марихуана и насвай

17.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Бреста были установлены лица, распространявшие наркотики в Бресте. Злоумышленниками оказались брестчанин, 1990 г.р., и его супруга, 1991 г.р.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66290.php

В Бресте правоохранителями изъяты марихуана и насвай

В кладовке и на балконе квартиры семейной пары милиционеры обнаружили и изъяли 48 грамм марихуаны, хранившейся в полимерных банках и свертках бумаги для последующего сбыта.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66290.php

В Бресте правоохранителями изъяты марихуана и насвай

Подозреваемые задержаны, в настоящий момент находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 328 УК РБ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66290.php

В Бресте правоохранителями изъяты марихуана и насвай

Также правоохранителями на территории города был задержан местный житель, 1984 г.р., в пакете которого было найдено 2 килограмма 850 грамм насвая (некурительного табачного изделия). Мужчине грозит штраф от 10 до 40 базовых величин согласно ч.2 ст. 16.10 КоАП РБ.

 
Теги: Брест
 
 
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