В Бресте правоохранителями изъяты марихуана и насвай

Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Бреста были установлены лица, распространявшие наркотики в Бресте. Злоумышленниками оказались брестчанин, 1990 г.р., и его супруга, 1991 г.р.



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В кладовке и на балконе квартиры семейной пары милиционеры обнаружили и изъяли 48 грамм марихуаны, хранившейся в полимерных банках и свертках бумаги для последующего сбыта.



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Подозреваемые задержаны, в настоящий момент находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 328 УК РБ.



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Также правоохранителями на территории города был задержан местный житель, 1984 г.р., в пакете которого было найдено 2 килограмма 850 грамм насвая (некурительного табачного изделия). Мужчине грозит штраф от 10 до 40 базовых величин согласно ч.2 ст. 16.10 КоАП РБ.