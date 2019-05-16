Резиденты СЭЗ «Брест» за январь-апрель 2019 г заплатили налогов на сумму 28,6 млн бел руб

Источник материала: Виртуальный Брест

За январь-апрель 2019 г резидентами СЭЗ «Брест» обеспечено поступление налоговых платежей на уровне 28,6 млн бел руб, что составляет 5,0% в доходах области, сообщает пресс-центр ИМНС по Брестской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поступления возросли в 2 раза.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66288.php

Читать полностью в источнике с фото:





Как отмечается в сообщении, в структуре уплачиваемых налогов в бюджет резидентами СЭЗ 75% поступлений приходится на налог на прибыль.

Основными плательщиками - резидентами СЭЗ являются СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Брестский чулочный комбинат», Унитарное предприятие «Гефест-техника», ООО «Ковры Бреста».

«По состоянию на 1 мая 2019 г на учете в налоговых органах состоит 76 организаций - резидентов свободной экономической зоны «Брест», по сравнению с аналогичным периодом 2018 г их количество увеличилось на 1», — говорится в сообщении областной ИМНС.

СЭЗ «Брест» создана в 1996 г. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 76 предприятий-резидентов из 20 стран, на которых выпускается свыше 1 тыс наименований продукции.