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Резиденты СЭЗ «Брест» за январь-апрель 2019 г заплатили налогов на сумму 28,6 млн бел руб
17.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За январь-апрель 2019 г резидентами
Как отмечается в сообщении, в структуре уплачиваемых налогов в бюджет резидентами СЭЗ 75% поступлений приходится на налог на прибыль.
Основными плательщиками - резидентами СЭЗ являются СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Брестский чулочный комбинат», Унитарное предприятие «Гефест-техника», ООО «Ковры Бреста».
«По состоянию на 1 мая 2019 г на учете в налоговых органах состоит 76 организаций - резидентов свободной экономической зоны «Брест», по сравнению с аналогичным периодом 2018 г их количество увеличилось на 1», — говорится в сообщении областной ИМНС.
СЭЗ «Брест» создана в 1996 г. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 76 предприятий-резидентов из 20 стран, на которых выпускается свыше 1 тыс наименований продукции.
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За январь-апрель 2019 г резидентами СЭЗ «Брест» обеспечено поступление налоговых платежей на уровне 28,6 млн бел руб, что составляет 5,0% в доходах области, сообщает...
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