ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Резиденты СЭЗ «Брест» за январь-апрель 2019 г заплатили налогов на сумму 28,6 млн бел руб

17.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

За январь-апрель 2019 г резидентами СЭЗ «Брест» обеспечено поступление налоговых платежей на уровне 28,6 млн бел руб, что составляет 5,0% в доходах области, сообщает пресс-центр ИМНС по Брестской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поступления возросли в 2 раза.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66288.php

Резиденты СЭЗ «Брест» за январь-апрель 2019 г заплатили налогов на сумму 28,6 млн бел руб

Как отмечается в сообщении, в структуре уплачиваемых налогов в бюджет резидентами СЭЗ 75% поступлений приходится на налог на прибыль.

Основными плательщиками - резидентами СЭЗ являются СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Брестский чулочный комбинат», Унитарное предприятие «Гефест-техника», ООО «Ковры Бреста».

«По состоянию на 1 мая 2019 г на учете в налоговых органах состоит 76 организаций - резидентов свободной экономической зоны «Брест», по сравнению с аналогичным периодом 2018 г их количество увеличилось на 1», — говорится в сообщении областной ИМНС.

СЭЗ «Брест» создана в 1996 г. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 76 предприятий-резидентов из 20 стран, на которых выпускается свыше 1 тыс наименований продукции.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  За январь-апрель 2019 г резидентами СЭЗ «Брест» обеспечено поступление налоговых платежей на уровне 28,6 млн бел руб, что составляет 5,0% в доходах области, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Красочный фейерверк в Солигорске в честь 74-ой годовщины Великой ПОБЕДЫ. ВИДЕОФАКТ.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика