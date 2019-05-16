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Прокуратура проверила, как соблюдается законодательство в отношении безнадзорных животных

17.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратурой города Бреста проанализировано исполнение Брестским горисполкомом, участком по отлову и содержанию безнадзорных животных КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» (далее – КПУП «БМЗ», участок) законодательства, регламентирующего порядок отлова, содержания и регистрации безнадзорных животных.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66286.php

Прокуратура проверила, как соблюдается законодательство в отношении безнадзорных животных

Установлено, что Брестским горисполкомом и КПУП «БМЗ» принимаются меры по соблюдению указанного законодательства. Вместе с тем, надзорные мероприятия привели к выводу, что проводимая в данном направлении работа является недостаточной, организована с нарушениями действующего законодательства и требует совершенствования.

В ходе проверки прокуратурой г.Бреста выявлены факты допуска к мероприятиям по отлову безнадзорных животных лиц, не соответствующих предъявляемым законом требованиям при наличии обязательной информации об учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, случаи не выдачи в полном объеме ловцам участка предусмотренных законодательством средств индивидуальной защиты, отсутствие надлежащего учет выдачи и использования ветеринарных препаратов, а также нарушение Ветеринарно-санитарных правил в части хранения корма для животных. Кроме того, установлены факты применения ловцами животных оружия без учета его исключительности, а также отсутствие фиксации информации в отношении животного с помощью которой можно указать на правомерность применения данного оружия.

Условиями, способствующими нарушениям, стало отнесение руководством КПУП «БМЗ» к второстепенным вопросам исполнение требований законодательства, регулирующего порядок деятельности по отлову, отстрелу и содержанию безнадзорных животных, а также отсутствие должного контроля за деятельностью участка по отлову и содержанию безнадзорных животных КПУП «БМЗ» со стороны Брестского горисполкома.

По результатам проверки председателю Брестского горисполкома прокуратурой г.Бреста внесено представление. В акте надзора потребовано устранить нарушения законодательства, регулирующего порядок деятельности по отлову, отстрелу и содержанию безнадзорных животных. В представлении инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, от работников участка потребовано придерживаться гуманизма и цивилизованности в сфере обращения с бездомными животными.

Председателю горисполкома рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности выделения из бюджета средств на создание и оборудование дополнительных мест для содержания безнадзорных животных, а также о выделении в социальной рекламе г.Бреста места для информации о возможности оказания помощи и заботы бездомным животным.

В настоящее время представление прокуратуры г.Бреста в Брестском горисполкоме рассмотрено, по результатам чего приняты меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.

Старший помощник прокурора города Бреста 
юрист 1класса Е.В.Ковальчук 

 
Теги: Брест
 
 
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