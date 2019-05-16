Азаренко в упорном поединке уступила седьмой ракетке мира на турнире в Риме

Источник материала: Аргументы и факты

В четвертьфинале крупного теннисного турнира в Италии с призовым фондом около $3,5 млн. в женском одиночном разряде встречались белоруска Виктория Азаренко (51-е место в рейтинге WTA) и седьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова.

Матч получился упорным. Лишь на тай-брейке первый сет, продолжавшийся более часа, остался за белоруской. Однако затем чешка стала меньше ошибаться и все более уверенно действовала на своей подаче. В итоге Виктория Азаренко уступила Каролине Плишковой в трех сетах – 7:6 (7:5), 2:6, 2:6. Матч продолжался почти 2,5 часа.

Таким образом, Виктория Азаренко покидает турнир в Риме на стадии четвертьфинала. Напомним, ранее на стадии первого круга из борьбы выбыли Александра Саснович (32) и Арина Соболенко (10). В то же время Азаренко и Саснович продолжают выступление со своими напарницами в парном разряде. Арина Соболенко и Лидия Морозова уже выбыли.

Соревнования в Италии завершатся 19 мая. Следующим крупным турниром для ведущих белорусских теннисисток станет открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос», который стартует 26 мая.