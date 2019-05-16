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Басков: Переговоры с Андриевским не увенчались подписанием контракта
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков заявил, что клуб пока не подписал контракт с Александром Андриевским, которого ранее
— Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в ТОП-клубы КХЛ.
Тем не менее, клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов — около десяти кандидатур, причем, Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются.
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