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Глава Осиповичского райисполкома подал в отставку

17.05.2019 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один крупный чиновник написал заявление об отставке. На сей раз речь идет о председателе Осиповичского райисполкома Павле Наливайко. Данную информацию Tut.by подтвердили в исполкоме.



«Да, подал. Сегодня у него последний рабочий день», — сказали в Осиповичском райисполкоме. От других комментариев там отказались. По неофициальной информации, «чиновник проходит свидетелем по уголовному делу».

Павел Наливайко родился в 1973 году в Осиповичах. В 1996 году окончил Белорусский аграрный технический университет (специальность по образованию — механизация сельского хозяйства), в 2007 — Академию управления при президенте (экономика и управление на предприятии промышленности).

Трудовой путь начал на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов ПО «БелАвтоМАЗ» инженером по ремонту и монтажу отдела главного механика. После армейской службы возвратился на должность инженера отдела главного механика ОЗАА. С 2007 года работал заместителем директора — главным инженером учреждения по хранению материальных ценностей «Маяк», в марте 2012 — снова в коллективе автоагрегатчиков: заместитель начальника отдела технического контроля, главный инженер предприятия (2012−2016).

В 2016—2017 годах был первым заместитель председателя Осиповичского райисполкома, а с августа позапрошлого года и вовсе возглавил район.

Фото: Нина Царик, sb.by.


 
 
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Еще один крупный чиновник написал заявление об отставке. На сей раз речь идет о председателе Осиповичского райисполкома Павле Наливайко. Данную информацию Tut.by...
 
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