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"Белнефтехим" сообщил о приостановке прокачки нефти в Украину

17.05.2019 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на 17 мая 2019 года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает прокачку нефти, соответствующей стандарту, в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» в объеме, требуемом для его полной производственной загрузки, сообщает "Белнефтехим".



Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

Транзит нефти в сторону Польши не осуществляется.

Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем.

ОАО «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк. Трубопровод Унеча – Полоцк, по которому на Нафтан ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает.

После переговоров заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Игоря Ляшенко с российским вице-премьером Дмитрием Козаком и встречи европейских транспортировщиков нефти в Братиславе сторонами намечены шаги по очистке системы трубопровода на территории Республики Беларусь для обеспечения поставки нефти в направлении Польши и Германии.

В настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего, над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». 

Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО «Транснефть» имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям «Дружбы», а также в направлении ОАО «Нафтан».

 
 
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По состоянию на 17 мая 2019 года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает прокачку нефти, соответствующей стандарту, в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» в объеме,...
 
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