Ермошину ждет почетная отставка?

Лукашенко провел совещании по организации парламентской кампании с Палатой представителей и Советом республики . В чем примечательность этого события? . В чем примечательность этого события?





Политический обозреватель Павлюк Быковский обращает внимание «Белорусского партизана», что на совещании отсутствовали представители Центризбиркома.





- Вчера Лукашенко объявил, что в стране нет партии власти, а потому он поручает местным властям заниматься выборами. Получается, в роли партии власти Лукашенко не видит ни «Белую Русь», ни БРСМ, ни ФПБ. Александр Лукашенко в свое время как политик и как личность сформировался во время перестройки Горбачева, когда партия организовывала выборы; и хоть это банально, в его голове присутствует концепция, что и сегодня нужно работать таким же образом.





А сегодня произошло другое интересное событие: совещание, которое Лукашенко провел с Палатой представителей и Советом республики. По неизвестной причине на мероприятии отсутствовал организатор выборов – Центризбирком. Не нахожу никаких объяснений отсутствию представителей ЦИК.





Возможно, само мероприятие в таком формате и имеет смысл, но ни Палата представителей, ни Совет республики не являются организаторами выборов. Если на совещание по организации выборов не приглашается Центризбирком – официальный институт, который занимается организацией выборов в стране, но приглашаются структуры, не имеющие отношения к выборам, - это уже интересно.





Я бы обратил внимание еще на один нюанс: президентский сайт достаточно длительное время (может, полтора-два года) не публикует информацию о встречах Александра Лукашенко с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной.





Как минимум, местные выборы прошли без публикации такой информации, что может показывать на аппаратный вес Лидии Ермошиной: либо она может потерять должность в ближайшей перспективе, либо выборы каким-то образом получаются без официальных организаторов.





- Срок полномочий Палаты представителей сокращается почти на год. Прозвучала версия, что руководство Беларуси заключило с депутатами сделку : они не протестуют против фактического роспуска Палаты представителей, но в качестве бонуса получат возможность пройти в новый состав.





- Подобных обещаний депутатам местных Советов, которым в свое время тоже отрезали год полномочий, никто не давал, соответственно, не думаю, что что-то похожее предлагается Палате представителей. Допускаю, что проводятся личные беседы с конкретными депутатами (кому-то что-то предлагают, кому-то – нет).





В Беларуси действует норма про количество депутатов, которые переходят в следующий созыв; в свое время Александр Лукашенко озвучивал, что преемственность обеспечивает треть депутатов (у нас есть цифра про количество женщин, которые должны попасть в парламент, и тех, кто сохранит свои полномочия). Каким-то чудесным образом названные показатели выдерживаются.





Я не имею информации, что такие обещания давались депутатам. Уже сейчас есть депутаты, которые ищут работу, два депутата уже нашли работу и не получают зарплату в Палате представителей (но сохранили депутатские мандаты).





Не думаю, что в случае обещаний депутатского места депутаты добровольно отказались бы от такой синекуры: депутаты Палаты представителей имеют хороший уровень оплаты труда и не имеют серьезных вызовов, нет риска допустить серьезную ошибку с серьезными последствиями. Им выгодно прослужить два созыва в Палате представителей, чтобы получить пенсию госслужащего.





Думаю, скорее всего, кому-то сказали, что видят его в новом составе, а кому-то ненавязчиво посоветовали искать новую работу.









- Почему до сих пор не названа конкретная дата выборов? И сегодня Лукашенко не назвал час икс.





- Похоже, до сих пор он так и не встретился с Лидией Ермошиной.





Для правильного распределения избирательной кампании кому-то надо хотя бы календарный план посмотреть. Не скажу, что это очень сложная задача, но существует специальный институт, а Лидия Ермошина четко представляет, что когда нужно делать.





Например, если проводить выборы 7 ноября (предложение Лукашенко), то досрочное голосование придется на выходные дни, когда сложнее задействовать административный ресурс по отношению к избирателям.





Лидия Ермошина в интервью нескольким изданиям предлагала другую дату – воскресенье, 17 ноября: в этом случае все пять дней досрочного голосования приходятся на рабочие дни, когда административный ресурс использовать значительно проще (начальнику проще приказать подчиненному проголосовать на работе, чем искать его на даче).