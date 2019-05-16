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Под Лельчицами мужчина украл тонну комбикорма и пытался скрыться от ГАИ
Источник материала: СТВ
Житель Лельчиц пытался провезти мимо ГАИ больше тонны ворованного комбикорма. События разворачивались на дороге Туров-Словечно, сообщили в программе
Юрий Пилькевич, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
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Житель Лельчиц пытался провезти мимо ГАИ больше тонны ворованного комбикорма. События разворачивались на дороге Туров-Словечно, сообщили в программе «Экстренный...
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