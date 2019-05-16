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Новости экономики за 17.05.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С какими планами индийские бизнесмены из Болливуда покидают международный экономический форум в Витебске? Сколько будет стоить подключение камер к общей системе мониторинга, и какие банковские услуги стали ближе и доступнее для жителей белорусского села? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. С какими планами индийские бизнесмены из Болливуда покидают международный экономический форум в Витебске? Сколько будет стоить подключение...
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