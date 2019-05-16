Новости экономики за 17.05.2019

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С какими планами индийские бизнесмены из Болливуда покидают международный экономический форум в Витебске? Сколько будет стоить подключение камер к общей системе мониторинга, и какие банковские услуги стали ближе и доступнее для жителей белорусского села? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Представители Болливуда хотят снимать природу Витебского региона для своих фильмов

Стали известны тарифы на подключение видеокамер к общей системе мониторинга порядка в стране