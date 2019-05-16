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Стали известны тарифы на подключение видеокамер к общей системе мониторинга порядка в стране

17.05.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подключить весь объект будет стоить 20 рублей, еще по 10 придется заплатить за каждую камеру или детектор на ней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежемесячный платеж за обработку и хранение данных – примерно 104 рубля.

Создание системы мониторинга общественной безопасности началось два года назад, и частично ее уже запустили. По замыслу разработчиков в конечном итоге система должна анализировать потоковое видео и сообщать оператору о нарушениях правил дорожного движения, проникновениях в охраняемые зоны, находках бесхозных вещей, возгораниях, звуках выстрелов, опознавать разыскиваемых людей и так далее.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Подключить весь объект будет стоить 20 рублей, еще по 10 придется заплатить за каждую камеру или детектор на ней, сообщили в программе Новости «24...
 
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