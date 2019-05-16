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Пенсионер, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида
Источник материала: СТВ
Пенсионер из Новополоцка, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида. 68-летнего мужчину задержали за нетрезвый вид в общественном месте. С помощью нелегальной корочки тот надеялся избежать правосудия, рассказали в программе
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
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Пенсионер из Новополоцка, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида. 68-летнего мужчину задержали за нетрезвый вид в...
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