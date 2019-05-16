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Пенсионер, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида

17.05.2019 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пенсионер из Новополоцка, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида. 68-летнего мужчину задержали за нетрезвый вид в общественном месте. С помощью нелегальной корочки тот надеялся избежать правосудия, рассказали в программе «Экстренный вызов»

Пенсионер, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида

В итоге – только усугубил положение дел. Подделку подтвердила экспертиза. Сейчас инспекторы выясняют, какими ещё льготами по липовому удостоверению успел воспользоваться пенсионер. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Пенсионер, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Возбуждены уголовные дела по статье 380 Уголовного кодекса РБ «Подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».
 
 
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Пенсионер из Новополоцка, чтобы не попасть в вытрезвитель, предъявил фальшивое удостоверение инвалида. 68-летнего мужчину задержали за нетрезвый вид в...
 
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