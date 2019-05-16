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Банду угонщиков велосипедов задержали в Витебске
Источник материала: СТВ
Молодые люди несколько дней подряд воровали велосипеды на складе, сообщили в программе
Подозрительное трио заприметили сотрудники патрульно-постовой службы и задержали по горячим следам прямо в гараже.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
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Молодые люди несколько дней подряд воровали велосипеды на складе, сообщили в программе «Экстренный вызов». Подозрительное трио заприметили сотрудники...
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