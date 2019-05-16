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Житель Бобруйска вербовал девушек для занятия проституцией в Китае
Источник материала: СТВ
Задержан 21-летний сутенёр, сообщили в программе
На одной сделке, как сообщается, бизнесмен зарабатывал до 3 тысяч долларов. Теперь он рискует получить до 10 лет тюрьмы.
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Задержан 21-летний сутенёр, сообщили в программе «Экстренный вызов». Максим Яртым, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома:Ликвидирован...
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