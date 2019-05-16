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Словаки обыграли на домашнем ЧМ по хоккею французов, норвежцы одержали первую победу

17.05.2019 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Словакии после трех поражений подряд смогла одолеть на домашнем чемпионате мира по хоккею Францию. Норвежцы были сильнее австрийцев.


Фото: Reuters

Словаки практически потеряли шансы на плей-офф после обидных проигрышей Канаде и Германии, но все-таки смогли порадовать родную публику уверенной викторией в поединке с Францией — 6:3.

Что касается норвежцев, то они стартовали с четырех поражений в основное время, но практически решили вопрос с сохранением места в элите, одолев Австрию со счетом 5:3.

 
 
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Сборная Словакии после трех поражений подряд смогла одолеть на домашнем чемпионате мира по хоккею Францию. Норвежцы были сильнее австрийцев.
 
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