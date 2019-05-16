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КГК выявил нарушения в Могилеве при проведении замены лифтов
Источник материала: Партизан
В Могилеве пресечено неэффективное использование бюджетных средств при проведении замены лифтов.
Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Управление коммунальных предприятий» при осуществлении функций заказчика на строительство за счет бюджетных средств допустило многочисленные нарушения законодательства, пишет
Они были выявлены в ходе проверки, проведенной Комитетом госконтроля Могилевской области совместно с областным управлением Департамента финансовых расследований.
Пресечено неэффективное использование бюджетных средств при выполнении мероприятий по замене 92 пассажирских лифтов на 44 государственных объектах. В результате достигнута экономия сметной стоимости на общую сумму 384,1 тыс. рублей.
Кроме того, установлены завышение стоимости объектов замены лифтов и благоустройства Могилева на 81,7 тыс. рублей, эксплуатация не принятых в установленном порядке объектов, необеспечение надлежащего учета материалов от разборки старого лифтового оборудования и т.д.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении МГКУП «Управление коммунальных предприятий» и его должностных лиц к административной ответственности.
Устранение выявленных нарушений и недостатков взято на контроль.
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В Могилеве пресечено неэффективное использование бюджетных средств при проведении замены лифтов.
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