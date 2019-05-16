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Виктория Азаренко уступила Каролине Плишковой в четвертьфинале
Источник материала: Партизан
Виктория Азаренко (51 WTA) уступила чешской теннисистке Каролине Плишковой (7 WTA) в четвертьфинале теннисного турнира в Риме,
фото Прессбол
В первом сете Азаренко в упорной борьбе одержала победу на тай-брейке 7(7):6(5), а вот вторую и третью партию проиграла с одинаковым счетом 2:6. Плишкова продемонстрировала больше эйсов – 11 против 5 у Азаренко и совершила меньше двойных ошибок – 4 против 7 у белоруски.
В полуфинале чешская теннисистка встретится с победительницей противостояния Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция).
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Виктория Азаренко (51 WTA) уступила чешской теннисистке Каролине Плишковой (7 WTA) в четвертьфинале теннисного турнира в Риме, сообщает корреспондент агентства...
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