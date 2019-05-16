Виктория Азаренко уступила Каролине Плишковой в четвертьфинале

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В первом сете Азаренко в упорной борьбе одержала победу на тай-брейке 7(7):6(5), а вот вторую и третью партию проиграла с одинаковым счетом 2:6. Плишкова продемонстрировала больше эйсов – 11 против 5 у Азаренко и совершила меньше двойных ошибок – 4 против 7 у белоруски.





В полуфинале чешская теннисистка встретится с победительницей противостояния Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция).



