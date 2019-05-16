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Почему в России леса горят, а в Беларуси – нет
Источник материала: Партизан
В России прогнозируют лесные пожары, которые охватят большую часть Сибири, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на
Депутат Курганской облдумы Василий Кислицын отметил, что в пожарах в России нет вины огнеборцев, которые могли недосмотреть за лесом. По его мнению, в Беларуси не происходит такого количества лесных пожаров потому, что в стране смогли сохранить старую советскую систему пожаротушения. Речь идет о комплексной работе. Пожары происходят из-за засухи, а ее можно прогнозировать. В советское время существовала система метеостанций, которая за полгода позволяла предугадывать возможные очаги пожаров. И к торфяникам еще весной подгоняли пожарные машины, заливая их водой, чтобы летом они не задымились.
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В России прогнозируют лесные пожары, которые охватят большую часть Сибири, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на aif.ru.
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