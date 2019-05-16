Почему в России леса горят, а в Беларуси – нет









Депутат Курганской облдумы Василий Кислицын отметил, что в пожарах в России нет вины огнеборцев, которые могли недосмотреть за лесом. По его мнению, в Беларуси не происходит такого количества лесных пожаров потому, что в стране смогли сохранить старую советскую систему пожаротушения. Речь идет о комплексной работе. Пожары происходят из-за засухи, а ее можно прогнозировать. В советское время существовала система метеостанций, которая за полгода позволяла предугадывать возможные очаги пожаров. И к торфяникам еще весной подгоняли пожарные машины, заливая их водой, чтобы летом они не задымились.











