Организатору терактов дали 53 пожизненных срока по числу жертв









Юсуф Назик (второй справа) (Фото: AA / Aytac Unal)

сообщает государственное агентство Anadolu. Суд в столице Турции вынес приговор главному обвиняемому по делу о терактах 2013 года в городе Рейханлы,государственное агентство Anadolu.





пишет РБК. Юсуф Назик, которого правоохранительные органы считают главным организатором взрывов, получил 53 пожизненных срока без права на досрочное освобождение,РБК.





11 мая 2013 года в городе Рейханлы на границе с Сирией произошли два сильных взрыва. Обе бомбы были заложены в автомобилях. Одно из взрывных устройств сработало у здания местной администрации. Общее число жертв достигло 53 человек, 155 человек были ранены. Турция назвала произошедшее терактом и возложила ответственность на Сирию. Официальный Дамаск все обвинения отвергал.





Anadolu указывает, что на допросе Юсуф Назик признал, что действовал по заданию сирийских спецслужб, спланировал теракт и координировал его исполнение.





23 февраля 2018 года девять из 33 подсудимых по делу были приговорены к пожизненному заключению. Еще 13 человек были приговорены к срокам от 10 до 15 лет, уточняет Reuters.





Anadolu также указывает, что Назик долгое время находился в международном розыске. В сентябре 2018 года сотрудники турецкой разведки MIT захватили его на территории Сирии, в Латакии.



