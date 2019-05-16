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Организатору терактов дали 53 пожизненных срока по числу жертв

17.05.2019 19:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Анкаре вынесли приговор организатору терактов в городе Рейханлы. Два взрыва в мае 2013 года унесли жизни 53 человек.



Юсуф Назик (второй справа) (Фото: AA / Aytac Unal)
Суд в столице Турции вынес приговор главному обвиняемому по делу о терактах 2013 года в городе Рейханлы, сообщает государственное агентство Anadolu.

Юсуф Назик, которого правоохранительные органы считают главным организатором взрывов, получил 53 пожизненных срока без права на досрочное освобождение, пишет РБК.

11 мая 2013 года в городе Рейханлы на границе с Сирией произошли два сильных взрыва. Обе бомбы были заложены в автомобилях. Одно из взрывных устройств сработало у здания местной администрации. Общее число жертв достигло 53 человек, 155 человек были ранены. Турция назвала произошедшее терактом и возложила ответственность на Сирию. Официальный Дамаск все обвинения отвергал.

Anadolu указывает, что на допросе Юсуф Назик признал, что действовал по заданию сирийских спецслужб, спланировал теракт и координировал его исполнение.

23 февраля 2018 года девять из 33 подсудимых по делу были приговорены к пожизненному заключению. Еще 13 человек были приговорены к срокам от 10 до 15 лет, уточняет Reuters.

Anadolu также указывает, что Назик долгое время находился в международном розыске. В сентябре 2018 года сотрудники турецкой разведки MIT захватили его на территории Сирии, в Латакии.


 
 
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В Анкаре вынесли приговор организатору терактов в городе Рейханлы. Два взрыва в мае 2013 года унесли жизни 53 человек.
 
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