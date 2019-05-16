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До 26 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 18 мая

17.05.2019 20:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 26 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 18 мая
АиФ

До 26 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 18 мая Почему различаются прогнозы погоды на разных сайтах?
В субботу, 18 мая, в Беларуси будет переменная облачность. По юго-западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 градусов тепла по северу Беларуси до 16 по югу. Днем прогнозируется плюс 20-26 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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