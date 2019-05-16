Температура воздуха ночью составит от 8 градусов тепла по северу Беларуси до 16 по югу. Днем прогнозируется плюс 20-26 градусов.
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До 26 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 18 мая
17.05.2019 20:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 8 градусов тепла по северу Беларуси до 16 по югу. Днем прогнозируется плюс 20-26 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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