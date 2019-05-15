ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 18 по 23 мая ГАИ активизирует работу по предупреждению ДТП с участием двухколёсных транспортных средств

17.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

С 18 по 23 мая ГАИ активизирует работу по предупреждению ДТП с участием двухколёсных транспортных средствВ мае-июне обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколёсных транспортных средств, недостаточный уровень дисциплинированности которых нередко является сопутствующим фактором совершения ДТП.

Так, в мае-июне 2018 года на территории Витебской области по вине водителей мотоциклов совершено 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 6 получили ранения различной степени тяжести. Пять ДТП совершено водителями в нетрезвом состоянии . По вине велосипедистов, в указанный период, совершено 6 ДТП, в которых один человек погиб и 5 получили ранения.

Напоминаем: управлять мотоциклом необходимо в застёгнутом мотошлеме, который должен быть и на пассажире. Для привлечения внимания других участников дорожного движения необходимо  двигаться с постоянно включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Обязательное условие — своевременная регистрация транспортного средства и прохождение техосмотра . Нельзя превышать скорость, следует избегать рискованных манёвров и выезда на полосу встречного движения. Именно в таких ситуациях случаются самые тяжёлые по своим последствиям столкновения.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.

Comments are closed.

« С днём рождения, Скретч — визуальный язык программирования!
Новости дня
Новости разные
 
В одном из водоемов Брестского района обнаружена собака с ранами, похожими на пулевые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькие сумки через плечо вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика