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На «Евровидении-2019» погиб человек
Источник материала: СТВ
На «Евровидении-2019» погиб человек. 66-летний Фульди Шварц работал на конкурсе водителем грузовика, рассказали в программе
Оргкомитет конкурса и полиция незамедлительно начали расследование. По предварительной информации, установкой освещения занимались с нарушением правил техники безопасности.
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На «Евровидении-2019» погиб человек. 66-летний Фульди Шварц работал на конкурсе водителем грузовика, рассказали в программе «Экстренный вызов». Мужчина выгружал...
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