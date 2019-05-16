Источник материала: СТВ

На «Евровидении-2019» погиб человек. 66-летний Фульди Шварц работал на конкурсе водителем грузовика, рассказали в программе «Экстренный вызов» .

Мужчина выгружал из машины оборудование в то время как на него упала осветительная установка. 2 дня медики сражались за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Оргкомитет конкурса и полиция незамедлительно начали расследование. По предварительной информации, установкой освещения занимались с нарушением правил техники безопасности.