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На «Евровидении-2019» погиб человек

17.05.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На «Евровидении-2019» погиб человек. 66-летний Фульди Шварц работал на конкурсе водителем грузовика, рассказали в программе «Экстренный вызов»

Мужчина выгружал из машины оборудование в то время как на него упала осветительная установка. 2 дня медики сражались за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Оргкомитет конкурса и полиция незамедлительно начали расследование. По предварительной информации, установкой освещения занимались с нарушением правил техники безопасности.
 
 
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На «Евровидении-2019» погиб человек. 66-летний Фульди Шварц работал на конкурсе водителем грузовика, рассказали в программе «Экстренный вызов».  Мужчина выгружал...
 
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