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Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиски виновных в похищении и убийстве офицера Госавтоинспекции в Могилеве продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 16 мая тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли в окрестностях города. Известно, что около шести вечера сотрудник ГАИ в форме с табельным оружием при себе садился в черную тонированную «Волгу» в районе гостиницы «Днепр». Чуть позже от него пришло тревожное сообщение с пометкой «срочно». Спустя еще два часа инспектора со следами насильственной смерти нашли в лесу. Корреспондент Ирина Недобоева восстановила хронологию.
Ирина Недобоева, СТВ:
Расследованием причин трагедии занимаются все подразделения силовых структур страны – следователи, оперативники, эксперты. 22-летний офицер дорожно-патрульной службы Могилевской Госавтоинспекции Евгений Потапович вечером 16 мая выехал для разбирательства причин дорожного происшествия.
Последний раз его видели на улице Первомайской недалеко от гостиницы «Днепр». Инспектор садился в черную наглухо тонированную «Волгу». А через полчаса коллеги получили от Евгения СМС: «Срочно! Черная «Волга». Российские номера».
Дмитрий Щербаченя, начальник УВД Могилевского облисполкома:
После того, как стало известно о похищении офицера, весь личный состав милиции Могилевщины подняли по тревоге. В регионе ввели план «Сирена», на всех дорогах Беларуси выставили блокпосты.
Тело лейтенанта со следами насильственной смерти нашли в 20:45 буквально в трех километрах от Могилева, неподалеку от трассы Могилев–Шклов. Предположительно – по сигналу GPS.
Правоохранители рассчитывают на помощь водителей, которые находились в этом районе. Их просят предоставить записи с видеорегистраторов или позвонить по телефонам:
Ирина Недобоева:
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Новости Беларуси. Поиски виновных в похищении и убийстве офицера Госавтоинспекции в Могилеве продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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