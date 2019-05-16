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Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

17.05.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поиски виновных в похищении и убийстве офицера Госавтоинспекции в Могилеве продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Вечером 16 мая тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли в окрестностях города. Известно, что около шести вечера сотрудник ГАИ в форме с табельным оружием при себе садился в черную тонированную «Волгу» в районе гостиницы «Днепр». Чуть позже от него пришло тревожное сообщение с пометкой «срочно». Спустя еще два часа инспектора со следами насильственной смерти нашли в лесу. Корреспондент Ирина Недобоева восстановила хронологию.

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Ирина Недобоева, СТВ:
Тело пропавшего сотрудника ГАИ нашли именно здесь. Всю ночь в этом лесу работали эксперты. Тут же развернулась передвижная криминалистическая лаборатория. Вещественные доказательства, которые обнаружили следователи, приобщили к материалам уголовного дела.

Убийство 22-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Что известно?

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Расследованием причин трагедии занимаются все подразделения силовых структур страны – следователи, оперативники, эксперты. 22-летний офицер дорожно-патрульной службы Могилевской Госавтоинспекции Евгений Потапович вечером 16 мая выехал для разбирательства причин дорожного происшествия.

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Последний раз его видели на улице Первомайской недалеко от гостиницы «Днепр». Инспектор садился в черную наглухо тонированную «Волгу». А через полчаса коллеги получили от Евгения СМС: «Срочно! Черная «Волга». Российские номера».

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Дмитрий Щербаченя, начальник УВД Могилевского облисполкома:
Органами внутренних дел принимаются исчерпывающие меры по раскрытию этого чудовищного преступления, установлению и задержанию лиц, его совершивших. Также хочу обратиться к гражданам, которым что-либо известно о произошедшем – не оставаться равнодушными и сообщить об этом в милицию.

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

После того, как стало известно о похищении офицера, весь личный состав милиции Могилевщины подняли по тревоге. В регионе ввели план «Сирена», на всех дорогах Беларуси выставили блокпосты.

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Тело лейтенанта со следами насильственной смерти нашли в 20:45 буквально в трех километрах от Могилева, неподалеку от трассы Могилев–Шклов. Предположительно – по сигналу GPS. 

Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Правоохранители рассчитывают на помощь водителей, которые находились в этом районе. Их просят предоставить записи с видеорегистраторов или позвонить по телефонам:

8(029)314-46-66; 8(029)802-46-66; 8(029)693-64-25 или 102.

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Ирина Недобоева:
Выяснение причин и обстоятельств трагедии продолжается. Допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье 362, санкциями которой предусмотрена исключительная мера наказания. Расследование резонансного дела взято на личный контроль главы Следственного комитета.

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Поиски виновных в похищении и убийстве офицера Госавтоинспекции в Могилеве продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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